Виновного в смертельной аварии под Черновцами беглого таможенника за месяц так и не объявили в розыск

Человек вроде пока только участник ДТП, а не подозреваемый, хотя неодноразово был судим за нетрезвое вождение.

Водителя, который вызвал смертельную аварию под Черновцами и скрылся с места, не только не нашли, но и даже не объявили в розыск. И это через месяц после ДТП. Хотя имя водителя правоохранителям известно. Это — 28-летний бывший таможенник, которого несколько раз судили за нетрезвое вождение, в частности, со смертельным исходом.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

«Мы должны были готовиться к свадьбе, а не к похоронам», — говорит мама погибшей.

Жизнь Дианы оборвалась в 20 лет. Девушка только успела осуществить мечту и стала парикмахером. Уже готовилась к свадьбе. Августовским утром со своим парнем возвращалась от родителей в Черновцы. И домой они не доехали только 20 километров. На бешеной скорости на встречку вылетела машина и снесла их.

«У него очень большая скорость была, не успел среагировать, я даже не тормозил, не было вообще времени», — утверждает пострадавший в ДТП Александр Пелепко.

Удар был такой силы, что девушку сильно зажало в машине. Спасти Диану не удалось.

Свидетеля аварии рассказывает, все время водитель кому-то настойчиво звонил, а потом убежал.

«Говорю, давайте вытащим девушку из машины и он был возле нас. Когда он увидел девушку, то понял, что ситуация серьезная и он убежал», — уверяет свидетель.

Водитель был пьян, убежден свидетель.

Правоохранители установили — за рулем был 28-летний бывший таможенник Вадим Недуга. Нетрезвым за рулем его ловили не раз. В 2016 он выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ. Тогда погиб его пассажир, 24-летний спортсмен из Новоселицы Михаил Синюшко. Тогда Недуга получил три года условно. Затем его судили за нетрезвое вождение еще трижды. Но дела закрывали из-за просрочки сроков.

«Если бы он был посажен, если бы не оправдали тот первый раз, то второй раз, он бы не убил моего ребенка», — убеждена мама погибшей.

До сих пор местонахождение Недуги не установлено. Его даже не объявили в розыск. ТСН пыталась узнать о сыне у его отца, тоже таможенника. Во дворе дома, где он живет, два авто из четырех, указанных в декларации. Дверей не открывают. Соседи никого не видели. «Его нет. Я вообще его не видел с тех пор эта трагедия произошла. Не было 100%», — отмечают сосед.

Журналисты выяснили, почему через месяц после смертельного ДТП, человека, до сих пор не объявили в розыск. Вадим Недуга в этой трагедии — участник, а не подозреваемый, сообщают в Государственном бюро расследований.

«Нужно дождаться выводов экспертиз. Если лицо будет признано подозреваемым и его местонахождение до сих пор не будет установлено, его можно объявить в розыск», — убеждает пресс-секретарь ГБР Хмельницкого Екатерина Герасимчук.

Какие экспертизы не сделали за месяц, какие уже провели, был ли недуга пьяным за рулем и с какой скоростью ехал — в ГБР не говорят — тайна следствия. Ждут ответа на эти вопросы и родители Дианы.

«Я хочу, чтобы была справедливость. Мне не нужно от них ничего. Просто пусть он отвечает за то, что он сделал», — говорит женщина.

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