VIP-беженцы из "батальона Монако" рассказали, когда планируют вернуться в Украину: эксклюзив ТСН

На третий год войны на Лазурном побережье Франции продолжают отдыхать и жить украинцы. Это место считается одним из самых дорогих и престижных в мире.

ТСН заметила там эксчельника Одесской таможни, президента футбольного клуба "Олимпик" и других состоятельных украинцев, выбирающих элитную Ривьеру.

Об этом говорится в эксклюзивном сюжете корреспондентки Валерии Ковалинской.

Загадка "Бэтмобиля" на украинских номерах: его владелец не украинец

Монако, площадь Монте-Карло - популярное место для отдыха среди состоятельных и знаменитых со всего мира. Среди припаркованных люксовых Rolls-Royce и Ferrari, выделяется «Бэтмобиль» на украинских номерах.

"Его часто снимают. Фотографии и видео, которые выкладывают в соцсетях, вызывают раздражение и возмущение пользователей и в комментариях о жизни украинцев за рубежом себя они не сдерживают. Но на самом деле, несмотря на украинскую регистрацию - это авто украинцу не принадлежит. В Монако эта машина попала еще несколько лет назад. Тогда ее владельцем был действительно украинец, живший в Монако, но машину он продал гонщику из Египта. Но новый владелец номера не изменил, разве впереди наклеил наклейку", - говорит корреспондентка ТСН.

Bentley Continental на украинских номерах: кому принадлежит этот автомобиль

А вот роскошный Bentley Continental таки принадлежит украинцу. Такая подержанная машина стоит 200 тысяч долларов. Регистрация - Киевская область. ТСН замечает эту машину возле самого дорогого отеля в Монако. За то, чтобы провести здесь ночь в самом дешевом номере придется выложить 88 тысяч гривен. Самый дорогой отдельный люкс - 236 тысяч.

"Это авто мы видели дважды - вечером и утром на одном и том же месте. Номера впереди нет, сзади - есть. ТСН стало известно, что машина зарегистрирована на Артура Карпюка - ему 39 лет и он управляющий совладелец издательско-полиграфической группы компаний, а также соучредитель благотворительного фонда. В 2015 году баллотировался в тернопольский городской совет от "Европейской Солидарности", но выборы проиграл", - говорит корреспондент ТСН Валерия Ковалинская.

В соцсетях Артур публикует сообщения преимущественно о помощи армии. ТСН позвонила Артуру, чтобы узнать был ли он в Монако. Тот говорит - на машине ездит кума, а сам он дома - в Тернополе и готов доказать это на видеосвязи.

"Я нахожусь в Тернополе, к сожалению, де-факто авто не мое, де-юре мое. Из-за военных сложностей сложно ее переписать. Этим автомобилем сейчас управляет моя кума. Моя кума проводит более богатую жизнь, чем я может себе позволить, у них зарубежный бизнес. Этот автомобиль находится заграницей еще с лета 2021 года, я его лично перегонял", - говорит Артур Карпюк.

Артур Карпюк говорит, что он в Тернополе, а на авто ездит его кума

Из-за этого авто два года назад у него была и беседа с ДБР, которая после расследования "Украинской правды" под названием "батальон Монако" проверяла всех фигурантов.

"В 2022 году я был немного и приятно, и неприятно удивлен тем, что оказался в списке "батальона Монако", – говорит он.

На площади в Монте-Карло в Монако припарковаться дорогим авто помогает парковщик. Здесь всегда много туристов и видно немало автомобилей из Украины – как дорогих, так и не очень.

VIP-беженец из Украины пообщался с ТСН

"В прошлом году рядом с Монако во французском городке Кап-д'Ай ТСН заметила автомобиль, зарегистрированный на жену эксочельщика одесской таможни. Проверим сейчас ли она там. Мы находим зеленый Porsche на том же месте в Кап-д'Ай. Правда в прошлом году он был еще на украинских номерах", – говорит Валерия Ковалинская.

Михаил Грибанов

Михаил Грибанов возглавил Одесскую таможню в марте 2020 года. Был уволен с должности уже в мае того же года. В 2021 году президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц – против так называемых "королей контрабанды". Грибанов тоже оказался в этом списке. В августе этого года у авто мы встречаем их семью:

"Добрый день. Вы семья Грибановых?"

"Нет".

Впоследствии вмешивается Михаил в кепке с надписью "где моя бл*дская яхта" и соглашается поговорить. Михаил рассказывает – уехал еще до февраля 22-го года.

Михаил Грибанов

"Зарплаты экс-чиновника хватает на то, чтобы здесь жить?"

"Я экс-чиновник был очень давно. И очень много лет работал в бизнесе. Поэтому я не понимаю этого вопроса"

"А как вы уехали во время войны?"

"Я уехал еще до войны".

Говорит, что в Украине не было за время войны. Во Франции уже три с половиной года.

"Мы открываем магазины продуктов. Сейчас кафе открываем. Обычная жизнь. Обычный бизнес", – говорит Грибанов.

Мужчина заявляет, что живет во Франции, потому что якобы в Украине все его счета закрыты. В Украину VIP-беженец говорит, что вернется только тогда, когда ситуация изменится. Он говорит, что жилье снимает за 3 тысяч евро.

Президент футбольного клуба "Олимпик" тоже живет за границей

Автомобили с украинской регистрацией можно заметить в разных городах французской Ривьеры. Это Больо-сюр-Мер. Съемочная группа ТСН фиксирует этот автомобиль в порту дважды. Машина зарегистрирована в президенты донецкого футбольного клуба "Олимпик" Владислава Гельзина.

Гельзин известен за футбольный скандал в прямом эфире: Владислав, как президент футбольного клуба выругался в прямом эфире после матча его команды с "Шахтером". Тогда он раскритиковал работу арбитров, которые не засчитали гол его команды.

Авто с украинскими номерами

По данным YourControl, сейчас он основатель и бенефициар ряда компаний. Владелец сети супермаркетов.

В комментарии ТСН Гельзин отмечает – уехал из Украины еще до начала полномасштабного вторжения и все это время помогает бригадам ВСУ. И предлагает обратиться за интервью к его пресс-службе в Киеве.

Украинские "беженцы" отдыхают на роскошных курортах

В том же городе замечаем вот Toyota. Машина зарегистрирована на мужчину 1991 года рождения. Его отец был помощником народного депутата Александра Волкова.

На мысе Кап-Ферра ТСН заметила эти другие машины. За рулем Porsche – мужчина. Авто зарегистрировано на айтовца.

Это один из самых известных культовых приватных пляжей в бухте на Кап-Ферра. На заборе можно рассмотреть цены – за место под солнцем здесь нужно заплатить 55 евро. На парковке рядом с ним автомобиль с украинской регистрацией. Охранник говорит – здесь отдыхает много украинцев.

"На одном из домиков замечаем украинский флаг. К нам выходит француз — он говорит, что солидарен с Украиной, а потому повесил здесь свой флаг", — говорится в материале ТСН.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Батальон Монако" сорит деньгами! КТО из VIP-украинцев строит во Франции

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