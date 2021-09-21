"Вирус мутирует": врач-инфекционист назвал единственный способ, как уберечься от инфицирования COVID-19

Без вакцинации в Украине будет обостряться эпидемиологическая ситуация.

Единственный способ уберечься от коронавируса и от распространения его новых мутаций — это вакцинация.

Об этом в блиц-интервью ТСН.ua рассказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

"В очередной раз обращаюсь к людям: лучший способ избежать коронавируса и его тяжелых последствий — это сделать прививку от COVID-19. Ибо другого пути, как выработать коллективный иммунитет, в стране нет. И рано или поздно ето достигается двумя путями: либо вакцинацией, или большим количеством людей, заболевших впервые. Ибо процент вакцинированных в Украине — это очень мало, потому что, чтобы выработался коллективный иммунитет надо 70% и более вакцинированных. А ждать и подвергать опасности себя и своих родственников или близких — это точно неправильный путь", — пояснил Сергей Федоренко.

Медик отметил, что если украинцы не вакцинируются, то есть большая вероятность распространения COVID-19.

"Мы находимся на очередном этапе обострения эпидемиологической ситуации, когда наблюдается действительно увеличение количества больных коронавирусом. Как будет развиваться ситуация, сложно сказать, поскольку мы не знаем динамики по количеству граждан, которые вакцинируются. И чем быстрее украинцы поймут, что вакцинация нужна, и сделают прививки, тем меньшая вероятность увеличения количества больных. Если будет пренебрежение и своим здоровьем, и окружение, то вирус выживет и будут новые мутации, которые могут приспосабливаться к вакцинам, и эта цепь будет растягиваться. Других вариантов, как вакцинация ради коллективного иммунитета, наука не придумала, и не стоит обманывать себя или эпидемиологический процесс, потому что это дорога в никуда", — пояснил инфекционист.

Напомним, главный инфекционист Львовской области, глава Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, сколько нужно времени, чтобы вылечить COVID-19.

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