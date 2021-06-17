Вирус томатов и организмы из пустыни Невада: в киевском метро ученые нашли новые бактерии

Ученые хотели выяснить, есть ли разница между микроорганизмами, которые живут в мегаполисе и дикой природе.

В киевском метро ученые обнаружили новые вирусы и бактерии. Наиболее распространенными микроорганизмами в подземке оказались бактериофаги — вирусы, поражающие бактериальные клетки. При этом специалисты говорят, что критически на человека они не влияют. Конечно, при условии соблюдения правил гигиены.

Об этом ТСН.ua рассказали сотрудники Института молекулярной биологии и генетики.

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Так, по словам ученых, занимавшихся сбором и анализом данных в киевском метро, их целью было выяснить, есть ли разница между микроорганизмами, которые живут в мегаполисе и в дикой природе.

"Что люди приносят с собой в метро? Что они забирают? Мы хотели это посмотреть. Если ты не понимаешь, что у тебя в норме на поверхности, ты и не можешь сказать, что изменилось. Это не было исследование, которое нацелено на то, чтобы найти что-то страшное или странное. Это было исследование, чтобы посмотреть, что нормальная картина и вообще отличается эта картина микроорганизмов на поверхностях от того, что мы, например, находим в дикой природе", — акцентировала младшая научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики Алина Фролова.

Помимо прочих, ученые обнаружили в подземке вирус томатов, а также микроорганизм, который ранее нашли в пустыне Невада — он живет на каменных поверхностях.

"Мы нашли 31 вид микроорганизмов, который был найден в 97% образцов. То есть везде. И это интересно. Он действительно отличается от человеческого микробиома и микробиома природных водоемов. То есть это действительно микробиом урбанистической среды", — добавила Алина Фролова.

Она также подчеркнула, что у ученых есть сервис, который позволяет анализировать и сопоставлять части ДНК. Это впоследствии может помочь в развитии метагеномики и микробиологии.

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