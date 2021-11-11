"Вирусная" вакцина, изготовленная по классической технологии: как работает CoronaVac

Технология, по которой была создана CoronaVac, используется уже десятки лет.

Одной из вакцин против коронавируса, изготовленных по классической технологии и используемых в Украине, является CoronaVac. Это так называемая "вирусная" вакцина.

Об этом ТСН.ua рассказал врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

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"Вирусные" вакцины – это вакцины, содержащие возбудитель коронавируса. То есть сам вирус. И используемые вакцины, а это например, CoronaVac – она содержит убитый, обезвреженный, то есть инактивированный вирус-возбудитель COVID-19", – рассказал врач.

Он добавил, что по такому принципу производится вакцина против полиомиелита – инактивированная полиомиелитная вакцина.

"То есть эти технологии используются уже десятки лет. Этот вирус распознается иммунной системой", — добавил Федор Лапий.

Врач-инфекционист подчеркнул, что от CoronaVac заболеть COVID-19 нельзя. Там содержится возбудитель вируса, но он обезврежен.

Вакцина вводится инъекционно, внутримышечно. CoronaVac уже содержит готовый spike-белок, то есть непосредственно готова к распознаванию иммунной системой, после чего формируются антитела.

Вакцины от COVID-19: чем отличаются, из чего состоят и как действуют

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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