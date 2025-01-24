Виталий Ким откровенно рассказал, хочет ли стать президентом Украины, и что он думает о Зеленском

Виталий Ким рассказал, планирует ли баллотироваться на пост президента и что он думает о президенте Зеленском.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что не планирует баллотироваться на пост президента Украины на предстоящих выборах. Он добавил, что Владимир Зеленский сейчас многое делает для Украины.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Виталий Ким категорически ответил и отметил, что он не планирует баллотироваться на пост президента Украины. Также он отметил, что общается с командой Зеленского.

"Мы общаемся через Офис президента, есть события, где мы лично имеем разговоры. У него мощная команда и приоритетные задачи у него сейчас на международной арене", - сказал он.

Виталий Ким отметил, что президент очень изменился.

"Он собой жертвует ради страны. Это выбор сильный, но тяжелый", - сказал глава Николаевской ОВА.

Виталий Ким считает, что в парламент не должны попасть популисты, которые "откровенно врут ради своих целей".

Полную версию интервью с Виталием Кимом смотрите по ссылке.

Напомним, Виталий Ким рассказал о ситуации на юге Украины.

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