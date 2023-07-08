Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прокомментировал слухи о переводе на новую должность в Киев.

Мнениями Ким поделился в интервью в эфире авторского проекта Натальи Мосейчук "Мосейчук+".

По словам главы ОВА, он не хочет покидать регион. Зато хочет из Николаева "сделать конфетку — как это планировал с первого дня, когда назначили".

"На самом деле, не хочу никуда ехать – это первое. Второе – я для себя не решил. Решение точно, что работаю до победы, потом будем смотреть. Я не могу сказать, что я хочу. Я знаю, что стала команда сильной, мы больше умеем и понимаем, можем, но решение это не принято. Оно, думаю, тоже будет тяжелым", — подчеркнул Ким.

Как сообщалось, несколько недель назад в СМИ появилась информация, что президент Владимир Зеленский может принять ряд кадровых решений по Киеву. В частности, может появиться новый глава КМВА. В кресло может сесть глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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