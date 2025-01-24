Виталий Ким рассказал, кто из его родных служит в ВСУ

Виталий Ким рассказал, что сейчас в ВСУ служат его родные. Он отметил, что поддерживает мобилизацию.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в ВСУ служат его брат и сестра.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

"Мой младший брат не призывного возраста, он вернулся и пошел в армию и сейчас командир роты. Сестра служит", – сказал глава Николаевской ОВА.

Ким отметил, что он был бы против, если бы мобилизовали 18-летних девушек, а что касается парней, то он – за.

"Выводов не делаю, потому что этот вопрос сложный", — сказал Виталий Ким.

Глава Николаевской области отметил, что он считает, что мобилизация должна быть и он не боится волны критики.

Напомним, Виталий Ким рассказал о ситуации на юге Украины.

Полную версию интервью с Виталием Кимом смотрите по ссылке.

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