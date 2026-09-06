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Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев и встретились с Зеленским на Софиевской площади: фото, видео
Посланники Трампа добирались в Киев на поезде.
Спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер добирались в Киев на поезде. Россияне не дали гостям прилететь самолетами, хотя аэропорты в Украине были готовы, отметил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщила журналистка ТСН Елена Чернякова.
По словам президента Украины, киевские аэропорты были готовы принять визитеров, но ситуация с безопасностью не позволила.
На вокзале спецпредставителей встречали Давид Арахамия, Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Сергей Кислица.
Стоит отметить, что пезд, которым прибыли в Киев Уиткофф и Кушнер, на табло назывался Peace Express («Экспресс мира»).
Затем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Зеленским на Софиевской площади.
«Давно ждали Стива и Джареда… Россияне не дали гостям прилететь самолетами, хотя наши аэропорты были готовы… У нас будет с вами возможность широко пообщаться и у нас ожидается одна сессия — наш разговор, и еще одна сессия с европейскими (партнерами — ред)», — сказал Зеленский.
Обновлено в 14:18: Затем Владимир Зеленский добавил, что переговоры уже начались.
«Начались переговоры», — лаконично написал президент под видео.
Перед встречей со спецпосланниками Трампа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с украинской переговорной группой. Среди ее членов: Давид Арахамия, Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Сергей Кислица.
Напомним, 5 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву. Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Москве вечером в субботу и продолжались более трех часов. По их завершению кортеж с американскими спецпредставителями покинул территорию Кремля.