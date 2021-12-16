Витренко рассказал, когда и при каких условиях в Украине могут начаться проблемы из-за нехватки газа

Витренко рассказал, когда и при каких условиях в Украине могут начаться проблемы из-за нехватки газа

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" подчеркнул, что сейчас в хранилищах в Украине запасов газа больше обычного.

Если в Украине температура воздуха в феврале 2022 года будет 15 градусов мороза, то могут начаться проблемы с газоснабжением.

Об этом 16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1" сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если в феврале будет две недели в Украине по 15 градусов мороза, то действительно будут проблемы. Но это были бы такие же проблемы, как и три года назад, и 10 лет назад. Потому что нет таких энергетических систем в мире, которые бы проектировались для того, чтобы не было никаких проблем, несмотря на температуру. Для этого нужны нереальные запасы газа, нереальные хранилища, при чем неограниченные. Это слишком дорого, поэтому богатейшие страны мира не могут позволить себе такой роскоши", — сказал Юрий Витренко.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" подчеркнул, что сейчас в хранилищах в Украине запасы газа больше обычного.

"У нас сейчас запасы газа в хранилищах больше обычного. Мы прогнозируем, например, на 1 января на 3% больше запасов газа, чем в среднем в 2015-2019 годах. Уголь, да, критически малые запасы, меньше обычного, но сейчас идет много угля", – сказал Юрий Витренко.

Напомним:

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, каким был для него и его компании 2021 год.

Читайте также: