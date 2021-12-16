Витренко рассказал, угрожает ли Украине падение давления газа

Витренко заверил, что Украина увеличила добычу собственного газа.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что "технически" падение давления газоснабжения может случиться, но у них есть инструменты, чтобы этого избежать. Он также отметил, что суточная добыча газоснабжения в стране увеличилась.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Технически, если из-за того, что не будет транзита, упадет давление, легче поднимать газ с подземки – и большая добыча. Потому что газ уходит из зоны более высокого давления в зону низкого давления. Поэтому чем меньше давление в магистральной трубе, тем легче и больше газа выходит из подземки и из хранилищ. Напротив, проблемы были в высоком давлении в трубе, а у нас трубы высокого давления", — отметил Витренко.

Витренко заверил, что во избежание возможного падения давления газа НАК "Нафтогаз Украины" запускает компрессорные станции. Также он подчеркнул, что Украина сейчас увеличила добычу собственного газа.

"Соответственно, запускать нужно компрессорные станции. Как, например, мы сейчас запустили новую компрессорную станцию – и это сразу привело к тому, что сейчас мы суточную добычу в стране увеличили. Сейчас, к счастью, мы увеличиваем добычу нашего собственного газа – и это тоже важно для энергонезависимости", — заметил Витренко.

Витренко рассказал, достаточно ли в Украине ресурсов для продления отопительного сезона

Напомним, по информации СМИ, на украинских ТЭЦ и ТЭС сейчас критические запасы угля. Его в пять раз меньше, чем предусмотрено планом. Поэтому возможна остановка теплогенерирующих предприятий, что может привести к проблемам в отоплении жилого сектора.

Ранее глава "Нафтогаза" подвел итоги 2021-го и рассказал о сложности энергокризиса.

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