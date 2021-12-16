Витренко заявил, что военные России срывают разведку Украиной газа в Черном море

По его словам, военные корабли России не дают норвежской компании сделать сейсмическое исследование черноморского шельфа.
Агенты Путина делают все возможное, чтобы Украина не могла гарантировать себе энергонезависимость. В частности, они мешают Украине увеличивать собственную добычу газа.
Об этом 16 декабря заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
"Люди, те же агенты Путина, делают специально, чтобы мы не могли использовать свой собственный потенциал. У нас есть Черное море, там огромные залежи природного газа. Мы не можем сделать нормальное сейсмическое исследование из-за военных кораблей России, которые не дают норвежской компании делать эти исследования. Они делают это для того, чтобы мы как страна не могли обеспечить себя собственным газом, увеличивая добычу", — отметил Витренко.
Ранее Юрий Витренко подвел итоги 2021-го и рассказал о сложности энергокризиса.
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