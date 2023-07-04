"Военный, у которого, кажется, никогда не садятся батарейки": коллеги о новом военкоме Одесчины

Под командованием Охрименко бойцы 14-й бригады прошли самые трудные бои во время полномасштабного вторжения России.

В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого рассказали подробности о своем комбриге Александре Охрименко, который будет возглавлять Одесский областной ТЦК.

Об этом ТСН.ua рассказали в пресс-службе бригады.

Так, на службу в 14-ю ОМБр Охрименко пришел в октябре 2021 года. Именно под его командованием бойцы бригады прошли самые трудные бои во время полномасштабного российского вторжения.

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"24 февраля прошлого года бригада вышла в район выполнения задач — Житомирская и Киевская области. После этого бригада была передислоцирована на Николаевщину, где также вела наступательные действия. Затем мы были на Харьковщине, где также вели наступательные действия под Изюмом. Затем — Донбасс. Жесточайшие бои по защите Украины мы прошли под командованием Александра Охрименко", — рассказали в 14-й ОМБр.

В пресс-службе бригады Охрименко охарактеризовали как очень энергичного и оптимистического человека.

"Когда мы с ним общались, то я всегда удивлялась тому, так сказать, где находятся у него те батарейки, которые никогда не садятся. Он такой человек, который всегда идет вперед, прилагая максимум усилий, мотивируя тех, кто рядом", – рассказала пресс-секретарь бригады.

Напомним, 4 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил на должность начальника Одесского областного ТЦК и СП Александра Охрименко, до этого являвшегося комбригом 14-й ОМБр имени князя Романа Великого.

В этой должности Охрименко заменил скандального военкома Евгения Борисова, уволенного с должности в конце июня после расследования журналистов относительно возможного незаконного обогащения и покупки недвижимости в Испании во время войны.

Отметим, на сегодняшний день Офис генпрокурора проверяет причастность Борисова к уклонению от военной службы, незаконному обогащению и превышению служебных полномочий.

Одесского военкома-миллионера, который помогал избегать мобилизации, уволили

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