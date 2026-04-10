"Вижу черные крылья и взрыв": россияне "Шахедом" атаковали учебное заведение

"Шахед" атаковал училище / © tsn.ua

В Днепре лечат двух преподавателей из поселка Васильковка, чье рабочее место в один миг превратилось в огненную ловушку.

О пережитом и планах на новую вступительную кампанию прямо из реанимации они рассказали корреспонденту ТСН Ольге Павловской.

«Вижу черные крылья — и сразу удар»

Все произошло в разгар рабочего дня. Преподаватель Богдан Возняк и директор Александр Миронец как раз разговаривали, когда вражеский дрон-камикадзе влетел в соседний кабинет приемной.

Богдан Возняк, преподаватель училища: «Звук моментально. Я повернулся — и вижу черные крылья "Шахеда". И сразу удар. Бьет об пол, вырываются батареи. Все летит, крушит, все горит. Как я открыл глаза — черный дым и огонь».

От прямого удара перегородка между кабинетами упала, а мужчин засыпало обломками стен. К счастью, в самой приемной, куда попал дрон, никого не было.

Несмотря на травмы мужчина спасал здание училища

Директор Александр Миронец возглавляет Васильковское училище ровно 30 лет. Учебный корпус, возведенный еще в 1944-м, педагоги и ученики обустраивали собственноручно. Жена директора говорит: для него это заведение — как третий сын. Несмотря на ожоги и кровь, которая заливала лицо, мужчины бросились спасать здание.

Александр Миронец, директор училища: «Огромный столб огня. Помню, что ничего не видно было. Как-то мы в двери пытались выйти — а они были привалены с другой стороны. Вдвоем мы как-то их отвернули. И через пламя это выскочили. Еще и организовали тушение с перепугу, хотя тушить, к сожалению, там уже нечего. Критические такие разрушения. Но что могли, то спасали».

Что говорят медики

Сейчас оба педагога находятся в реанимации Днепра. Медики говорят: состояние пациентов удалось стабилизировать, хотя лечение будет долгим.

«Осколочные ранения и ожоги выходят на первое место. Мы стараемся сегодня компенсировать эти маленькие моменты. Я знаю, что им сто процентов повезло», — комментирует врач реанимационного отделения.

Учеба будет продолжаться несмотря ни на что

В Васильковском училище учатся более 400 учеников: будущие трактористы, ветеринары, пчеловоды и повара. Директор уверяет: врагу не удастся остановить образовательный процесс. Технику заранее вывезли в безопасное место, а практические занятия перенесут на другие локации.

Даже на больничных койках преподаватели не теряют оптимизма: они уже обсуждают план новой вступительной кампании, чтобы осенью училище снова приняло первокурсников.

