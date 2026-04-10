"Вижу черные крылья и взрыв": россияне "Шахедом" атаковали учебное заведение
В Днепре спасают директора и преподавателя училища из Васильковки, которые пострадали от прямого попадания «Шахеда». Педагоги пытались тушить пожар голыми руками, несмотря на тяжелые ожоги.
В Днепре лечат двух преподавателей из поселка Васильковка, чье рабочее место в один миг превратилось в огненную ловушку.
О пережитом и планах на новую вступительную кампанию прямо из реанимации они рассказали корреспонденту ТСН Ольге Павловской.
«Вижу черные крылья — и сразу удар»
Все произошло в разгар рабочего дня. Преподаватель Богдан Возняк и директор Александр Миронец как раз разговаривали, когда вражеский дрон-камикадзе влетел в соседний кабинет приемной.
Богдан Возняк, преподаватель училища: «Звук моментально. Я повернулся — и вижу черные крылья "Шахеда". И сразу удар. Бьет об пол, вырываются батареи. Все летит, крушит, все горит. Как я открыл глаза — черный дым и огонь».
От прямого удара перегородка между кабинетами упала, а мужчин засыпало обломками стен. К счастью, в самой приемной, куда попал дрон, никого не было.
Несмотря на травмы мужчина спасал здание училища
Директор Александр Миронец возглавляет Васильковское училище ровно 30 лет. Учебный корпус, возведенный еще в 1944-м, педагоги и ученики обустраивали собственноручно. Жена директора говорит: для него это заведение — как третий сын. Несмотря на ожоги и кровь, которая заливала лицо, мужчины бросились спасать здание.
Александр Миронец, директор училища: «Огромный столб огня. Помню, что ничего не видно было. Как-то мы в двери пытались выйти — а они были привалены с другой стороны. Вдвоем мы как-то их отвернули. И через пламя это выскочили. Еще и организовали тушение с перепугу, хотя тушить, к сожалению, там уже нечего. Критические такие разрушения. Но что могли, то спасали».
Что говорят медики
Сейчас оба педагога находятся в реанимации Днепра. Медики говорят: состояние пациентов удалось стабилизировать, хотя лечение будет долгим.
«Осколочные ранения и ожоги выходят на первое место. Мы стараемся сегодня компенсировать эти маленькие моменты. Я знаю, что им сто процентов повезло», — комментирует врач реанимационного отделения.
Учеба будет продолжаться несмотря ни на что
В Васильковском училище учатся более 400 учеников: будущие трактористы, ветеринары, пчеловоды и повара. Директор уверяет: врагу не удастся остановить образовательный процесс. Технику заранее вывезли в безопасное место, а практические занятия перенесут на другие локации.
Даже на больничных койках преподаватели не теряют оптимизма: они уже обсуждают план новой вступительной кампании, чтобы осенью училище снова приняло первокурсников.
