"Вижу, какую цену мы платим за победу": откровенная история парамедика о боли потерь и проблемах женщин на войне

"Госпитальер" вспомнила, как один из раненых пальцами закрыл себе артерию и прошел 150 метров, прежде чем его эвакуировали.

"Для меня победа будет и печальной, потому что я очень четко вижу, какую цену мы за нее платим", — так говорит 25-летняя парамедик Екатерина на псевдо "ООН". Девушка неоднократно видела непередаваемые боль и страдания, а еще возле нее постоянно ходит смерть, но война ее закалила, научила контролировать эмоции, идти только вперед и бороться до последнего.

Парамедик, когда-то учившая историю, сейчас сама ее творит. Она вот уже три года в составе добровольческого батальона "Госпитальеры" под вражескими пулями спасает жизнь других, ценой собственной. Украинская защитница эвакуирует бойцов из самых горячих точек на фронте, отстаивает свободу и равенство женщин на войне, и стала героиней специальной коллекции LEGO.

Она шутит, но в то же время не боится поделиться переживаниями, со слезами на глазах говорит о потере посестры и близкого человека, и с верой ждет возвращения из плена всех парамедик ов. Это история — это о борьбе, несокрушимости и чрезвычайной силе духа, которые восхищают и вдохновляют.

О буднях парамедиков, боли утрат, ночных ужасах, страхах и вызовах и гендерных стереотипах на войне, "госпитальер" Екатерина Галушко откровенно рассказала в интервью ТСН.ua.

Кто такие "Госпитальеры"

К добровольческому батальону "Госпитальеры" Екатерина присоединилась в 2019 году. Вспоминает, что впервые оказывала медицинскую помощь бойцу, получившему множественные осколочные ранения в результате подрыва мины в окопе, и тогда очень переживала, все ли правильно делает.

Признается, что даже запаниковала и мысленно просила только, чтобы он выжил. Но сейчас говорит, что ранение не было смертельным, а волновалась только потому, что впервые оказались в такой ситуации.

О батальоне Екатерина рассказывает с восторгом и рвением, а еще очень высоко отзывается об их комбате Яне Зинкевич, которая в 2014 году и создала сверхмощную медицинскую структуру. Говорит, что благодаря активной деятельности их основательницы "госпитальеры" обеспечены всей новейшей амуницией, которая позволяет эффективно спасать жизнь других.

"За себя могу сказать и за всех тех, с кем я общаюсь, у нас есть все. Я не могу вообще жаловаться на что-то, потому что мой медицинский рюкзак полностью скомплектован качественными вещами и у меня еще есть резерв. Иногда мне кажется, что я обеспечена лучше, чем люди на контракте", — уверяет девушка и шутит, что поскольку ее рюкзак весит около 10 кг, специально ест больше, чтобы его легче было носить.

"Госпитальер" Екатерина на передовой работает с ранеными и погибшими

Екатерина объясняет, что "Госпитальеры" не являются составной частью ВСУ, хотя они и сотрудничают. По ее словам, "Госпитальеры" решили быть самостоятельными и независимыми финансово от государства, чтобы обладать абсолютной свободой действий и главное – мобильностью.

"Нам не нужно много времени, чтобы мы могли принять сразу тот участок фронта, на котором нас ждут. Мы собрались за день и уехали. Нет бюрократической составляющей", — отмечает защитница.

Работает батальон за счет донатов и помощи как бизнесу, так и рядовых украинцев и даже иностранцев. К примеру, британцы подарили "Госпитальерам" несколько бронированных авто, которые являются дополнительной защитой для экипажа и раненых во время эвакуации.

На вопрос, как удается получить такое доверие и мощную финансовую поддержку, Екатерина отвечает: "Госпитальеры на все 100% отдаются своей работе, мы стараемся быть эффективными медиками, которые не боятся работать со сложностями и ехать на все направления на передовой. И эта репутация годами создавалась не на пустом слове, она, собственно, и играет роль в том, что мы получаем все необходимые финансы, чтобы функционировать".

Как работают парамедики

Специфика работы парамедиков после 24 февраля поменялась, констатирует защитница. Говорит, ей есть с чем сравнивать, и если до этого они находились непосредственно на позициях, в окопах с подразделениями, то теперь дислоцируются на равноудаленных позициях, чтобы добраться до разных частей фронта того сектора, где привлечены к работе. Объясняет тем, что очень не хватает квалифицированных медиков.

Кроме того, говорит, что после полномасшабного вторжения РФ в разы возросла нагрузка, но долг всегда один – спасти жизнь человека. Но это спасение, по ее словам, каждый раз сопровождается риском для самих госпитальеров, ведь во время каждого выезда на ноль для эвакуации они попадают под обстрелы оккупантов.

В целом у медицинских экипажей, в составе которых работают парамедик и, как объясняет защитница, есть два подвида: "кейсевак" и "медевак". Разница в том, каким авто, откуда и куда эвакуируют раненых.

Эвакуация с "нуля", говорит Екатерина, происходит максимально быстро, ведь находясь в зоне боевых действий, есть постоянная опасность — это угроза жизни парамедик а и раненого.

"Ноль — это зона которую в любой момент снова могут накрыть, обстрелять, как следствие могут быть ранены и погибшие. Полноценный обзор и помощь по протоколу MARCH предоставляем дорогой. На "нуле" единственное, что ты можешь сделать, это наложить турникет, чтобы не было массового кровотечения", — отмечает парамедик .

Быт "госпитальеров"

Что касается питания, то парамедик признается, что не голодает и проблем с едой в ее батальоне нет. Говорит, что есть свежие овощи и фрукты, консервы, продукты длительного хранения, сублимированная пища.

А еще рассказывает, что на месте дислокации собратья из ее команды оборудовали маленький мангал, на котором иногда готовят мясо и овощи. Кроме того есть плитка, на которой готовят горячие блюда.

Впрочем, бывает, что приходится есть и сухпай. Девушка с улыбкой говорит: "От этого никуда не уйдешь".

Екатерина со своим экипажем работает на востоке.

Ради своей же безопасности парамедик учится владеть оружием, но говорит, что применять против врага его еще не приходилось.

"Никогда не знаешь, в какой ситуации, можешь оказаться. Как показывает практика Мариуполя, где были пленены среди госпитальеров, владеть оружием надо, чтобы защитить себя, уберечь себе жизнь. Умирать никто не хочет и не собирается. Жизнь одного парамедик а равна жизни десяти, а сейчас может и 20-30 бойцов, потому что парамедик ов не хватает и пока ты жив, здоров, до этого ты можешь 24/7 оказывать помощь раненому", — указывает Екатерина.

А кроме человеческих жизней, "госпитальеры" пытаются спасать и животных, вывозят их или находят для беспризорных новых хозяев.

"Мы беспокоимся о том, чтобы выходить этих животных, и найти им новых хозяев и передать их новым хозяевам", — говорит парамедик.

LEGO версии некоторых из многих изумляющих женщин defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather був медичний в WW2, и я глупо чувствую себя в борьбе медицины и другие боротьба fascism в настоящее время. Slava Ukraini! _ _ — Andrew Becraft (@AndrewBecraft) 14 July 2022

Смертельное ДТП с "госпитальером" и гибель побратима в Мариуполе

Говоря о потерях среди "госпитальеров" парамедик едва сдерживает слезы. Рассказывает, что в одном из ДТП погибла их посестра из псевдо "Австрийка" (военный медик-волонтер Наталья Фраушер, последние годы проживавшая в Австрии, но после полномасштабного вторжения РФ вернулась в Украину спасать раненых). Крупнейшим в Украине автобусом "госпитальер" эвакуировала раненых и попала в смертельную аварию.

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"Автобус попал в ДТП, опрокинулся, автобуса – не стало, "Австрийка", к сожалению, погибла, еще один член команды получил ранения. И сейчас мы запускаем второй эвакуационный автобус, на который госпитальеры активно собирают средства. Мы назовем его в честь австрийки, нашей сестры, погибшей, чтобы этот автобус, с ее именем продолжал то дело, которое она начала и которую она творила для всех нас", — рассказывает Екатерина.

Также тяжелой потерей для госпитальеров была гибель собрата в заблокированном россиянами Мариуполе, из которого просто не было возможности выйти или скрыться в безопасном месте.

Кроме того, Екатерина напоминает, что в российском плену все еще остаются украинские парамедики, которые спасали людей в Мариуполе, и их ждут, и верят в их возвращение на Родину.

Труднее всего — работать с погибшими

Рассказывая о специфике работы парамедиков, Екатерина отмечает, что нужно не просто владеть медицинскими знаниями на передовой, важно еще и уметь контролировать свои эмоции. А для этого Екатерина постоянно напоминает себе, что она – парамедик и ее обязанность – это чья-то жизнь.

"Это холодная голова. Потому что бывают чрезвычайно стрессовые ситуации, очень изнурительные ротации, чрезвычайно сложные раненые и имеющие не столь тяжелое ранение, но он кричит, хочет этим турникетом подавить. Поэтому тоже нужно уметь контролировать себя. А также нужно уметь абстрагироваться, поскольку объективно, когда ты работаешь с ранеными, это сложно, к этому нужно привыкать", — подчеркивает девушка.

Тяжелее всего, по ее словам, работать с погибшими, поскольку это давит морально, начинают появляться негативные мнения, которые могут мешать работе.

"Это небольшая физическая работа, немного времени занимает, но это очень сложно морально. Прежде всего, это сложно тем парамедикам, которые знают, что такое личная потеря или для тех, у кого близкие друзья работают на передовой. Так или иначе ты смотришь на это тело". и думаешь, что это когда-то так лежало тело твоего близкого человека, ты всегда переживаешь и начинаешь бояться, что завтра на этом месте может оказаться кто-то из твоих близких. показала практика", — признается она.

Кроме того, Екатерина вспомнила, как во время очередной эвакуации пришлось вывозить из передовой в одном автомобиле и тяжело раненого военного, и его погибшего собратья. Рассказывает, что, несмотря на то, что у бойца было пулевое ранение в живот и тяжелые травмы ног, он плакал не от боли, а "потому что прямо сейчас возле него лежит его друг, с которым еще несколько часов назад он говорил". По ее словам, в тот момент, было сложно и спасать выжившего бойца и морально удержаться.

"Это морально сложно, сконцентрироваться в этот момент, потому что ранение тяжелое — ты должен делать кучу работы, чтобы обеспечить этому человеку жизнь, но видишь параллельно эту всю ситуацию, эту боль. И надо одновременно противостоять этому негативу", — добавляет украинская защитница.

Парамедик Екатерина служит в "Госпитальерах" с 2019 года

Раненый военный закрывал собой во время обстрела

После эвакуаций обычно говорит бойцы благодарят, но случаются ситуации, когда из-за боли, могут наговорить лишнего. Но это, констатирует парамедик, обычно тяжелые раненые, после стабилизации в госпитале, пересказывают свои извинения.

А еще в работе Екатерины был довольно показательный случай, когда раненый боец выразил свою благодарность не только словами, но и продемонстрировал действиями:

"Когда мы эвакуировали раненого, который в свое время был водителем в одной из медицинских служб ПДМШ, и мы ехали в открытом пикапе, начался обстрел, рядом начали падать мины. И этот раненый начал закрывать меня, не я ему оказывала помощь, а он меня собой начал закрывать. Сказал: "Жизнь парамедика — важнее всего другое". И это для меня было таким показателем, что я не зря стараюсь, люди это ценят так или иначе".

Военный пальцами закрыл себе артерию и прошел 150 метров

Была в практике Екатерины и потрясающая история, которая теперь является одной из ее мотиваций работать, ведь показала, как человек может бороться за свою жизнь тогда, когда, казалось бы, шансов на спасение нет. Рассказала парамедик о военном, который, получив чрезвычайно сложное ранение в шею, сам себе закрыл артерию пальцами и прошел 150 метров, пока его не увидели и не передали парамедикам.

"Медиков рядом не было. Рядом, в принципе, никого не было. Он сам себе пальцами зажал шею и артерию, прошел 150 метров прежде чем его забрали, наложили повязки, давящие системы, и только потом передали нам. Это ранение воспринимается как смертельное, а тут еще и парень сидит бледный, но рассказывает историю, как он достался, шел сам, что он сам перекрыл, сделал. Улыбается и говорит: "Знаешь, а я вообще сам сюда пришел. Меня никто не звал, не заставлял мобилизоваться. Я 24 февраля встал и пошел в военкомат", — рассказывает историю Екатерина.

Парамедик с большим восторгом рассказывает об этом парне, ведь замечает, что надо обладать необычайной силой мужества, чтобы не упасть, а заставлять идти и перекрывать себе артерию.

"И эта эвакуация для меня показатель очень многих вещей. И когда мне кто-то говорит, что не может, я вспоминаю эту историю и говорю: "Поверь, ты можешь. Просто ты не хочешь". Потому что я видела, как человек что-то может сделать, находясь на таком пределе", — делится "госпитальер".

Гражданским оказывать помощь сложнее

Парамедик обратила внимание и на то, что в городах, где происходят активные боевые действия, остается много гражданских, пренебрегающих всеми правилами безопасности. В результате это приводит к ранениям.

А с гражданскими, по ее словам, работать сложнее, чем с бойцами. Объясняет это тем, что более военные собраны, понимают, что с ними может произойти и готовы к этому.

"С гражданскими все иначе. Они не готовы к тому, что они могут быть ранены. Они реагируют с огромной истерикой и огромным страхом. И ты должен и говорить, и пытаться быть комнатным психологом одновременно", — объясняет она.

В качестве примера Екатерина рассказала историю эвакуации гражданской женщины, которой оторвало ногу. Говорит, что пока оказывали помощь, вокруг собрались ее родные и близкие, которые из-за своих эмоций мешали работать медикам.

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"Они начинают кричать, рыдать. Это все морально давит. И сконцентрироваться во всем этом было очень сложно. Это была очень тяжелая эвакуация, потому что мы почти час везли человека в ближайший госпиталь. И все это время нужно было контролировать состояние пациентки, а ранение было очень тяжелым, потому что кроме того, что оторвало ногу, еще и черепно-мозговое сотрясение, еще и человек просто терял сознание", — вспоминает девушка и добавляет, что это была одна из трех самых тяжелых ситуаций в ее работе как парамедика.

"Армия – это воины, и я не хочу, чтобы со мной панькались"

Что касается женщин на войне, Екатерина твердо убеждена, что отношение должно быть таким же, как и к мужчинам. По словам парамедика, армия и "Госпитальеры", как ее часть, – это место, где в тяжелых условиях должны выживать самые сильные.

"Армия – это воины, которые должны выживать в самых тяжелых условиях. И ждать каких-то поблажек к себе я не собираюсь, даже не хочу. Я хочу, чтобы ко мне относились так же, как и к мужчинам. Но, для меня, проблема, что некоторые мужчины, как раз и "панькаться". У меня были случаи, что мне не разрешали выехать на эвакуацию, потому что "ты девочка". В уставе Вооруженных сил Украины нет такого: "Мы тебя не отправим, потому что мы не отправляем девочек ".

Парамедик Екатерина уверена, что отношение к женщинам и мужчинам на войне должно быть одинаковым.

Впрочем, Екатерина соглашается, что, как бы не тренировалась, ей не удастся сделать некоторые вещи, которые сделают мужчины. Потому что она физически слабее.

"Я не пронесу снаряды так много, как они, я не смогу сама вытащить из окопа раненого, я надорвусь во время первой же попытки, он же еще в своей амуниции, которая нелегка. И то, что существуют какие-то негласные запреты для женщин на передовой, они так или иначе обусловлены. Если ты сильная, если ты можешь выдержать – да, твое место в армии. Но если ты приходишь только напоминать о своих правах, но не для того, чтобы исполнять свой долг, извини, тебе здесь не место. Армия должна быть боеспособной, она должна воевать, выживать в тяжелых условиях", — утверждает защитница.

И все же она отмечает, что для всех женщин, не только военных, в войне единственной проблемой является стресс и нервы, отражающиеся на здоровье и гормональном фоне, что в будущем может привести к проблемам со способностью иметь детей.

Екатерина признается, что это то, чего опасается и она. Говорит, что знает женщин, сознательно проходящих войну, но впоследствии у них возникают проблемы со здоровьем, которые ставят под угрозу возможность стать матерью.

"Мы об этом не говорим, потому что война съедает здоровье всех, независимо от пола и возраста. И по этой причине нас пытаются уберечь на передовой", — отмечает девушка.

Парамедик подчеркивает, что нужно сознательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать регулярными осмотрами.

"Единственный способ уберечься от этого – отказаться от войны. Я себе этого позволить не могу и другие женщины, избравшие этот путь, тоже", – говорит она.

"Заставляю себя держать эмоции под контролем"

Девушка признается, что для нее этот год был чрезвычайно тяжелым количеством ранений и потерь, в частности, и личных. Она понимает боль, которую переживают семьи погибших военных, потому что и сама знает, насколько важно, чтобы тело вернулось домой, и как это жить в неведении.

Контролировать свои эмоции, признается, нелегко, но она заставляет себя это делать, поскольку понимает, что у нее в руках чья-то жизнь.

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"Я понимаю, что не просто что-то там делаю, я сейчас могу сделать так, что этот человек или выживет, или потому, что я не способен себя контролировать, этот человек погибнет. А этот человек для кого-то целый мир. И понимая, какой передо мной долг, я заставляю себя держать эмоции под контролем", – отмечает она.

Впрочем, Екатерина откровенно говорит, что когда ротация заканчивается и она приезжает домой, контролировать эмоции становится труднее.

"Даешь им (эмоциям. – ред.) выход. Многие говорят, и я так думаю, что на ротации немного даже легче морально. Потому что ты сосредотачиваешься на каких-то базовых потребностях, базовых обязанностях, а в гражданской жизни это все вылезает извне. и контролировать себя некогда, потому что нет как таковой мотивации", — добавляет она.

"Снятся кошмары"

Екатерина признается, что из-за войны у нее проблемы со сном. Рассказывает, что в день разговора с нами спала всего три часа, но шутит и с улыбкой добавляет: "На самом деле это нормально".

"Снятся кошмары, тяжело спать. В какой-то степени привыкла к этому, я обычно засыпаю в 3-4 часа ночи. Утром, если есть работа, то хоть спал, хоть не спал, подъем и перед", — рассказывает она.

Объясняя причины бессонницы, говорит, что ночь ассоциируется с опасностью. Кроме того, сейчас россияне активнее ведут обстрелы.

"Когда ты живешь в этой точке, которая тоже на первой линии, это тоже жизнь под постоянными обстрелами. Не бывает такой, что очень спокойные дни", — отмечает девушка.

Какой видит победу

Сейчас девушка очень хочет, чтобы все близкие вернулись домой и больше никто не погибал, а еще мечтает после войны построить на родной Полтавщине собственную винодельню и сыроварню. Но отвечая на вопрос, какой же видит эту победу Украины, говорит, что верит в непременное освобождение всех наших территорий, включая украинский незаконно аннексированный Россией Крым. Но, убеждена, что 100%-й победы и уверенности в безопасности не будет, пока существует Российская Федерация.

"У меня диплом историка и мы в свое время много изучали ментальность русского народа, даже племени, и обеспечить полную победу возможно только, если империя падет, развалится на мелкие кусочки. Когда происходили протесты в Дагестане и многие украинцы радовались, потому что это был один из звоночков, что есть вероятность, что РФ развалится. И для меня полная, гарантированная победа, настанет тогда, когда Россия как империя перестанет существовать. В первую очередь победа – это безопасность для нас всех", — отмечает Екатерина.

Впрочем, парамедик отмечает, что следует помнить о цене этой победы, свободе и независимости, за которые украинские защитники отдают жизнь и проливают собственную кровь.

"Для меня победа будет и грустной, я очень четко вижу, какую цену мы за нее платим. Парамедик находится со всеми на секторе и, например, я вижу ситуацию на одном секторе и понимаю, что таких много, и я знаю, что ситуация где-то тяжелее, где-то легче, это складывается в одну картинку в голову и ты оцениваешь, какой ценой это дается", — подытоживает она.

Напомним, ранее парамедик и волонтер Юлия Паевская с позывным "Тайра", которая попала в плен российских войск в Мариуполе еще в марте и была освобождена, рассказала о пережитом, заметив, что условия содержания украинских пленных напоминают концлагерь.

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