Визит Бербок в Украину: о чем немецкая министр говорила с Кулебой и Зеленским и что пообещала

Министр из Германии и министр энергетики Украины посетили одну из электростанций.

Немецкая инициатива по усилению украинской противовоздушной обороны уже собрала около миллиарда евро.

Об этом сообщили в МИД Германии по случаю визита в Киев министра иностранных дел Анналены Бербок. Чиновница в Украине уже в седьмой раз. Она посетила одну из уничтоженных электростанций и встретилась с главой МИД Кулебой и президентом Зеленским.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Министр из Германии и министр энергетики Украины посетили одну из электростанций. Ее едва не до основания уничтожила российская атака. Обломки от ракет и разрушенные мощности: Анналена Бербок воочию увидела последствия энергетического террора россиян. Враг уничтожил 90% маневровой генерации - то есть тех электростанций, которые работали для производства света в часы пик. Немецкого дипломата поразил масштаб разрушений и объем работ, которые нужно выполнить для восстановления объекта.

Анналена Бербок и Герман Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Германии.

На встрече с министром Дмитрием Кулебой Бербок с брошью в виде цветка с цветами немецкого и украинского флагов. Но поддержка Германии не только символическая — подчеркивает глава тамошнего Бербок.

Анналена Бербок

"Мы предоставили еще одну систему Patriot. Почти почти миллиард был собран. Но надо больше, в первую очередь - системы ПВО", - сказала она.

Дмитрий Кулеба убеждает западных партнеров - нет ничего опасного или аморального, чтобы российские ракеты забивали из-за границы Украины.

"Мы действительно просим партнеров рассмотреть возможности, при которых, российские ракеты, не российские самолеты с российскими пилотами на борту, а куски железа, которые несут смерть из России в Украину, чтобы они перехватывались с территории стран наших партнеров", - сказал он.

О том, что украинское небо уже вскоре могут защищать дополнительные зенитно-ракетные комплексы из Германии - Анналена Бербок говорила на встрече с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства подробно проинформировал о ситуации на передовой и первоочередных оборонных потребностях Украины.

Уже в июне в Берлине состоится Международной конференции по восстановлению Украины. За отстаивание интересов Украины в мире Владимир Зеленский наградил Анналену Бербок орденом Ярослава Мудрого третьей степени.

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