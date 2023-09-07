Визит Блинкена в Киев: экспосол США в НАТО рассказал о целях госсекретаря

Волкер заявил, что Блинкен – один из крупнейших защитников Украины в США.

Специальный представитель США в переговорах по Украине, экспосол США в НАТО Курт Волкер рассказал о целях визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и почему он важен.

Об этом шла речь в ходе встречи в American university Kyiv, передает журналист ТСН.ua Артем Зябкин.

"Было много причин посетить Киев. Во-первых, я очень рад, что господин Блинкен приехал. Он один из крупнейших защитников Украины в США. Конечно, он мог сделать это отдаленно, но прибытие имеет важное значение", — заявил Волкер.

По его словам, Блинкен стремится показать украинцам уверенность, показать, что он приехал в Киев, что оказание помощи будет продолжаться.

Визит госсекретаря США очень важен перед тем, как он будет также частью очень важных бюджетных дебатов в США, которые будут уже этой осенью. Администрация президента предложила дополнительную военную и финансовую помощь Украине, которая будет представлена в конгрессе, и я считаю, что ему очень важно быть здесь.

"Он приедет в Конгресс и заверит, что он был здесь, он разговаривал со всеми, здесь нет эпидемии коррупции, а помощь эффективна. И это все правда, однако именно он несет этот "факел"", — добавил Волкер.

Отметим, что Курт Волкер, специальный представитель США по переговорам по Украине, экспосол США в НАТО и соучредитель American University Kyiv 7 сентября встретился с журналистами в кампусе АЮК, чтобы поговорить о контрнаступлении, помощи Западу Украине, новом министре обороны и выборах в США.

Напомним, 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он в третий раз с начала великой войны России против Украины посетил Киев.

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