Визит Блинкена в Киев: как "Украине не превратиться в Россию" и военная помощь от США

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Киеве с двухдневным визитом.

Главный дипломат США обсуждал скорейшие поставки оружия для украинского фронта на востоке. А еще успел не только встретиться с высшим руководством государства, но и выступить с речью для студентов и произвести фурор своими музыкальными талантами.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

"Большинство мира - с вами", - с такими словами Госсекретарь США обращается к украинцам со сцены. К вечеру главный дипломат Америки появляется на сцене одного из киевских баров, где демонстрирует умение играть на гитаре.

Энтони Блинкен признает - сейчас для украинцев тяжелые времена, вспоминает наших военных и уверяет в поддержке.

"Вы должны знать: с вами США, большинство мира с вами. Украинские военные воюют не только за Украину, но и за свободный мир. И свободный мир - тоже с вами", - говорит он.

Блинкен в Киеве

В Вашингтоне признают - именно промедление с принятием помощи в Конгрессе позволило россиянам воспользоваться окном возможностей и перехватить инициативу. Теперь, когда помощь таки принята, ее спешат доставить как можно быстрее - в этом Энтони Блинкен уверяет на личной встрече Владимира Зеленского.

Президент Зеленский выражает благодарность за принятую помощь, но напрямую говорит американской делегации - без защиты неба Харьковщины будет тяжело.

Помощь от Соединенных Штатов, которую не могли принять почти полгода - таки продолжит поступать. Вместе с визитом Блинкена в Белом Доме анонсируют новый пакет поддержки. Что именно в нем - обещают объявить на этой неделе.

Тем временем, главный дипломат США продолжает встречи - выступает перед представителями общественных организаций, встречается со студентами Национального университета КПИ имени Сикорского. И озвучивает рецепт, как Украине не превратиться в Россию - победить не только на поле боя, но и в войне с коррупцией. Призывает Киев продолжать реформы, защищать независимые суды, свободные СМИ, антикоррупционную инфраструктуру и свободные и честные выборы. И обещает поддержку.

Блинкен в Киеве

"Работа, которую мы делаем вместе, с каждым месяцем приближает Украину к членству в Европейском Союзе, НАТО. Украина подписывает все больше двусторонних соглашений в сфере безопасности, наращивает свою оборонно-промышленную базу, производит более современное вооружение, укрепляет свою экономику, усиливает свою демократию. Война продолжается. Россия возвращается в прошлое. Украина движется вперед", - заявлял Блинкен.

Это уже четвертый с начала посномасштабного вторжения визит Энтони Блинкена в Украину. Что именно главный дипломат Америки будет делать сегодня пока неизвестно. Впрочем, обозреватели, которые освещают визит, уверены, что главная его цель - сильный и четкий синал для украинцев, что помощь Вашингтона будет продолжаться.

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Напомним, ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко сообщил, что часть оружия от США уже прибыла в Украину, другая сейчас находится в пути.

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