Визит Чарльза III в США: Трамп испытал короля рукопожатием, а монарх готовит заявление об Украине

Первый за почти два десятилетия визит британского монарха в Соединенные Штаты начался. Чарльз III с женой Камилой прибыли в Вашингтон, где проведут четыре насыщенных дня. Дональд Трамп встретил короля своим фирменным жестом «силы», однако впереди у монарха значительно более сложные задачи — улучшить серьезно ухудшившиеся отношения.

Собственный корреспондент ТСН в США Ольга Кошеленко рассказала детали первого дня визита.

Дипломатический конфуз и «рукопожатие на 10 секунд»

Государственный визит королевской четы Чарльза III и Камилы в США начался с дипломатического конфуза. Улицы Вашингтона украсили флагами Соединенного Королевства, но несколько полотнищ — по ошибке — вывесили австралийских. Неуместность быстро заметили и исправили.

Это первый визит главы британской монархии в США с 2007 года. Отношения двух стран сейчас переживают крайне непростые времена. Президент США публично критикует британского премьера, в частности за «недостаточную помощь в войне против Ирана», а в самой Британии даже призвали отменить этот вояж.

Роберт Гардман, королевский биограф: «Эти призывы к отмене визита очень недальновидны и на самом деле не учитывают ущерб, который нанесла бы отмена. Люди говорят: „Существует риск, что король будет унижен“. Я лично не думаю, что это произойдет. Я брал интервью у президента Трампа для своей книги три с половиной месяца назад. Мы долго говорили о монархии. Он большой роялист. У него один образ мышления, когда речь идет о британском правительстве, но британская монархия — это совершенно отдельный элемент, он ее большой поклонник».

Возле Белого дома Дональд Трамп применил к королю свое фирменное рукопожатие — более 10 секунд не отпускал руку Чарльза, будто пытаясь перетянуть его на свою сторону, но король достойно выдержал раунд. После протокольного фотографирования Дональд и Мелания Трампы угостили гостей чаем.

Миссия короля: спасти НАТО и напомнить об Украине

Обозреватели говорят, что на Чарльза III возложена миссия — улучшить отношения со стратегическим партнером и подтвердить роль Великобритании как мировой державы.

Найджел Шейнволд, бывший посол Великобритании в США: «Сама программа говорит, каковы цели. Они заключаются в том, чтобы продемонстрировать взгляд на британские ценности и наши интересы в мире. Идея Великобритании как мировой державы, союзницы Америки во многих, многих сферах. Значение, которое мы уделяем альянсам, которое, я думаю, разделяют многие американцы, даже несмотря на то, что наш альянс в НАТО с Америкой находится под угрозой из-за президента Трампа. Думаю, многое из этого найдет отклик у американцев».

Особое внимание приковано к сегодняшнему вечеру. Король выступит перед Конгрессом США. Чарльз III известен своей непоколебимой поддержкой Украины. Ожидается, что в речи он будет говорить о совместной защите демократических ценностей и о российской агрессии — теме, которая в последнее время практически исчезла из американской публичной риторики.

