Визит Кэмерона в США: о чем он говорил с Трампом и ожидать ли Украине военной помощи

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в США, чтобы обсудить оказание Украине военной помощи.

Об этом говорится в сюжете собственной корреспондентки ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

Встреча Кэмерона и Трампа: о чем говорили

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон - один из самых ярых адвокатов Украины во всем мире встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, который не просто блокирует помощь Украине - в случае возвращения в Белый дом вынашивает сомнительные планы завершить войну за сутки.

Ранее Кэмерон не слишком дружелюбно высказывался в адрес Трампа. Впрочем полетел к нему во Флориду, Мара-Лаго, где политики имели дискуссию и частный ужин. Кэмерон отметил, что это нормальная практика для чиновников - встречаться с оппозиционными политиками. И ссылаясь на частный характер разговора с Трампом, отказался раскрыть детали, кроме того, что разговор шел вокруг международных вопросов, включая Украину.

Дональд Трамп

Накануне вечером Кэмерон встретился с рядом конгрессменов и сенаторов, где опять же, по его словам, должен был говорить о важности продолжения помощи Украине. А вот со спикером Майком Джонсоном встречи не произошло, хотя Кэмерон заявлял о желании увидеться.

"Я приехал сюда, не намереваясь читать кому-то лекции или указывать, что делать. Или препятствовать политическому процессу или еще чему-то в Соединенных Штатах. Я прибыл сюда как большой друг этой стране, который верит, что в ваших интересах, ради вашей безопасности, вашего будущего и будущего всех ваших партнеров - выделить эти деньги и проголосовать за них", - сказал Кэмерон.

О чем Кэмерон говорил с Блинкеном

С непосредственным американским коллегой госсекретарем Энтони Блинкеном обсуждали результаты предстоящего саммита НАТО. Для действующих членов остро встанет вопрос поднять свои оборонные расходы до 2% ВВП - сейчас около 20 из 32 членов дотягивают до этого уровня.

Отдельная тема - какими итоги саммита будут для Киева. Потому что это, как и оружие, важно для поддержки Украины - отметил Кэмерон. Еще одна тема тема тема - замороженные российские суверенные активы - это обсуждение продолжат на встрече группы семи. Пока это только планы, партнеры ищут пути, как закрыть недостаток боеприпасов, что остро ощущается на фронте.

"Мы оба слышали на прошлой неделе от украинского министра иностранных дел Кулебы в НАТО о неотложных потребностях. Обе наши страны давят на себя и давят на других, чтобы это сделать", - заявил Энтони Блинкен.

Будет ли помощь Украине от США

Поможет ли международное давление протолкнуть помощь Украине через Палату Представителей, которая уже вернулась к работе. Спикер однако ни спешит выносить на голосование сенатский законопроект, ни предложить свой.

США тем временем используют самые неожиданные резервы. Стало известно, что на прошлой неделе Киеву передали перехваченную партию стрелкового оружия и патронов, которая предназначалась поддерживаемым Ираном йеменским хуситам.

США

В частности, автоматы АК-47, пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кэмерон раскрывает свой план! О ЧТО страстный сторонник Украины договорился в США, в том числе с Трампом?

Напомним, в Белом доме заявили, что бездействие Конгресса приводит к потерям Украиной позиций на поле боя.

Читайте также: