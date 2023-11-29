Визит Кулебы в Брюссель: какие темы обсуждали и чего ждать от ЕС и НАТО

В Брюсселе находится глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Там обсуждают гарантии безопасности от ЕС, евроинтеграцию Украины и ее путь в НАТО.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки Радио Свобода Звездные Степаненко для ТСН.

В ЕС и дальше будут обучать воинов ВСУ

В ЕС продолжат обучать украинских воинов. Совет ЕС объявил, что страны-члены увеличивают бюджет, заложенный на тренировки, в четыре раза.

Теперь он составит 255 миллионов евро. Цель - поддерживать и в дальнейшем развитие Вооруженных сил Украины, основываясь на потребностях, масштабах запросов и сложностях программы, объяснили в Совете ЕС это решение.

Жозеп Боррель, общаясь с журналистами, заявил: Украина - среди наиболее важных тем, с которыми блок имеет дело. И топ-дипломат, по его словам, когда касается этой темы, всегда пользуется словами "больше и быстрее".

С Дмитрием Кулебой он обсудил обязательства по безопасности, которые ЕС готовится предложить Украине уже на следующей неделе, их представит в Киеве дипломат из Брюсселя. Дискуссии все еще процессе.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель / Фото: Getty Images

Вступление в ЕС – лучшая гарантия безопасности

Также говорили и о пути Украины в ЕС. Ее членство Боррель назвал лучшей гарантией безопасности. А также - об украинской формуле мира. Он также убеждает, что "усталости от войны в Украине нет".

"Все обеспокоены, все признают успехи украинцев. О некоторых люди не говорят, потому что идет концентрация на военных достижениях контрнаступления. Но чего стоит только успех по экспорту зерна из Украины, который работает", - сказал Боррель.

Дмитрий Кулеба добавил, что новым коридором воспользовалось уже более ста судов.

Дипломаты говорили и о декабрьском саммите лидеров ЕС, где готовится ряд связанных с Украиной решений. В частности, о начале переговоров о вступлении в ЕС, 50 миллиардах евро макрофинансовой помощи на следующие четыре года, следующий пакет антироссийских санкций.

Еврокомиссия готовится запретить торговлю бриллиантов российского происхождения. Эти решения угрожает заблокировать Венгрия, поэтому саммит обещает быть драматичным.

Визит Кулебы в штаб-квартиру НАТО

Следующая остановка Дмитрия Кулебы в Брюсселе - штаб-квартира Альянса, где завтра впервые на уровне глав МИД соберется Совет Украина-НАТО. Генсекретарь Столтенберг убежден: союзники не отступятся от намерений помогать Украине.

Эта встреча дипломатов в НАТО, стартовавшая сегодня, своеобразная маленькая репетиция большого для Альянса события - Вильнюсского саммита.

Сверка часов относительно его возможных объявлений и решений - началась. Украина одобрила проект адаптированной Годовой национальной программы на следующий год 2024 год. Этот документ определяет критерии соответствия Украины членству в НАТО. Детали коллегам презентует Кулеба и союзники согласуют рекомендации по дальнейшим реформам на пути Украины к членству в Альянсе.

Напомним, Кулеба сделал резкое заявление в НАТО о территориальных уступках России. По его словам, страна решительно настроена на возобновление контроля над своими границами в пределах 1991 года и не пойдет ни на какие компромиссы с Россией.

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