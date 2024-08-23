Визит Нарендры Моди в Украину: впервые за время независимости – с какими сигналами от Путина к нам приезжал премьер Индии

Спустя почти два месяца после визита Нарендры Моди в Путин в Москву, в пятницу, 23 августа, в День Государственного флага Украины, премьер Индии приехал в Киев.

И это впервые за годы обновления украинской независимости. Визит был анонсирован заранее. Однако никто не думал, что он состоится именно в День Государственного флага Украины, как раз в канун Дня независимости – уже третьего за время полномасштабного российского вторжения. И показательно то, что приехал Нарендра Моде в Киев почти через два месяца после двухдневного визита в Москву в начале июля.

Именно когда Моди обнимался с Путиным, заявляя, что решение на поле боя найти невозможно, поэтому нужно садиться за стол переговоров, Россия ударила ракетами по крупнейшей в Украине детской больнице "Охматдет". Тогда очень жестко на это отреагировал Владимир Зеленский: "Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям — видеть, как лидер крупнейшей демократии мира занимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день".

Достаточно жесткий и довольно категорический тон президента Зеленского, как и возмущение украинцев, видевших фотографии объятий Путина и Моди, можно понять. Ведь Индия – не та страна, которая полностью находится на стороне Украины. С самого начала полномасштабного российского вторжения в Нью-Дели занимает нейтральную позицию. А в июле 2024 года по объему закупок российской нефти, которую Москва продает с существенным дисконтом, Индия даже обогнала Китай. Именно экспорт нефти является основным источником наполнения российского бюджета, что позволяет Кремлю продолжать войну.

Вряд ли после визита Нарендры Моди в Киев позиция Индии изменится. Однако это не значит, что нам не нужно налаживать диалог с Нью-Дели. Индия, как и Китай, оказывает огромное влияние среди стран Глобального Юга, которые Украина пытается привлечь на свою сторону, учитывая подготовку ко второму саммиту мира. Итак, о чем был этот первый за время независимости Украины визит Нарендры Моди в Киев? Какие сигналы он мог привезти от Путина? Читайте в материале ТСН.ua.

Тень России: призрачный "нейтралитет"

"Я с нетерпением жду возможности поделиться взглядами на мирное разрешение текущего конфликта в Украине. Как друг и партнер мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе", — заявил Нарендра Моди накануне визита в Украину.

Как и все мировые чиновники, в Киев он приехал поездом из Польши. В четверг, 22 августа, он был с официальным визитом в Варшаве – первым за 45 лет. И если почитать индийскую и польскую прессу, не все одобряли дальнейшую поездку Моди в Украину. В частности, об этом сказал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал:

"Индия должна обратиться в страны Центральной и Восточной Европы, чтобы расширить свое политическое влияние в ЕС, с которым она хочет укрепить связи. Однако вопрос в том, целесообразно ли, когда и Украина, и Польша вовлечены в конфликт, военное противостояние с Россией, как прифронтовые государства, при поддержке США и НАТО, Индия должна сохранять свою внешнеполитическую независимость и стратегическую автономию по отношению ко всем основным партнерам на Востоке и Западе».

Находясь с визитом в Польше, Нарендра Моди и Дональд Туск объявили о повышении статуса отношений между их странами к "стратегическому партнерству". И это неудивительно, ведь Индия заинтересована в увеличении взаимной торговли с ЕС, особенно когда отношения между Западом и Китаем становятся все прохладнее. Многие эксперты обращают внимание на то, что визит Моди в Москву в начале июля имел целью донести беспокойство Индии относительно сближения России и Китая, ведь отношения Пекина и Нью-Дели далеки от нормальных, страны даже имеют территориальные споры. Именно поэтому многие в Индии говорят, что ей нужно сохранять хорошие отношения с Россией, "десятилетиями поддерживавшей Индию, в отличие от Запада".

Долгое время Индия тесно сотрудничала с Россией в оборонной отрасли, активно закупая оружие. Действительно, зависимость Нью-Дели от российской военной техники существенно упала: по данным Стокгольмского института исследований проблем мира – от 76% в 2009 году до 36% в 2019 году. За последние несколько лет Индия существенно нарастила военно-оборонное сотрудничество с Западом, в том числе с США. Например, в 2023 году Вашингтон и Нью-Дели заключили соглашение, по которому General Electric будет производить в Индии двигатели для своих истребителей.

Однако Россия до сих пор остается крупнейшим поставщиком оружия в Индию. К примеру, в этом году Москва должна передать Нью-Дели два фрегата. Принимая Нарендру Моди в Варшаве, Дональд Туск заявил, что "Польша готова участвовать в модернизации военной техники". Речь очевидно о советской или российской технике, закупаемой Индией. И, если бы не призрачный "нейтралитет" Нью-Дели, возможно, Индия могла бы помочь с оружием или боеприпасами. Хотя недавно в украинских СМИ появлялись новости, что у нас на вооружении были индийские танковые боеприпасы.

Моде в Украине: о чем договорились

Приехав в Киев, Моде и Зеленский возле мультимедийного мартиролога "Дети"

почтили память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ. В новости на сайте Офиса президента Украины говорится, что "генпрокурор Андрей Костин рассказал Моде об истории создания этой экспозиции и российских обстрелах мест, где находятся дети, в частности о ракетном ударе по крупнейшей детской больнице "Охматдет".

То есть, как видим, место и время памяти погибших украинских детей, которых убила Россия, было выбрано не случайно. Ведь именно во время визита Моди в Москву, где он жал руку и обнимался с Путиным, Россия ударила ракетами по "Охматдету". Это был его первый визит в Россию с 2019 года и первый международный после переизбрания на премьерском посту. За это Индию многие подвергли критике, в том числе и президент Зеленский, что, по информации западной прессы, не очень понравилось Нарендри Моде. Тогда Индия даже вызвала украинского посла в свой МИД для объяснений.

"Мы глубоко убеждены, что нет конфликта, который можно было бы разрешить на поле боя. В каждом кризисе гибнут невинные люди, являющиеся огромным вызовом для всего человечества. Поэтому мы поддерживаем диалог и дипломатические усилия для скорейшего восстановления мира и стабильности", — сказал Нарендра. Моде, находясь с визитом в Польше, прежде чем прибыть в Украину.

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Но эти заявления автоматически не трансформируются, например, в присоединение Индии к декларации первого учредительного саммита мира, который состоялся в июне в Швейцарии. Ровно неделю назад, когда новый посол Индии в Украине Рави Шанкара начал свою дипломатическую миссию, президент Зеленский еще раз призвал Нью-Дели наконец-то присоединился к коммюнике саммита. Но во время визита Нарендры Моди в Украину этого так и не произошло.

"Индийская сторона подтвердила свою принципиальную позицию и направленность на мирное урегулирование путем диалога и дипломатии, в рамках которых Индия приняла участие в состоявшемся в Швейцарии саммите мира. Украинская сторона приветствовала такое участие Индии и отметила важность участия Индии на высоком уровне в следующем саммите мира", — говорится в совместном заявлении Украины и Индии по итогам визита Моди в Киев.

Президент Зеленский заявил, что Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве в медицине, агросекторе, а также о гуманитарных отношениях и культурном взаимодействии. По словам руководителя ОПУ Андрея Ермака, во время визита в Киев Моди несколько раз назвал войну войной, выразив поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины. Также премьер Моди заверил, что Индия никогда не поддержит никакую инициативу, которая будет связана с неуважением или компромиссами по территориальной целостности Украины. На встрече с Зеленским, Моди также сказал, что "Индия сразу встала на сторону мира", вспомнив о недавнем саммите "Голос Глобального Юга" в Индии при участии 120 стран, где речь также шла об Украине. А, например, индийская пресса даже добавляет заявление Моде, что "Индия никогда не была нейтральной".