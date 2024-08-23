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Визит Нарендры Моди в Украину: впервые за время независимости – с какими сигналами от Путина к нам приезжал премьер Индии

Визит Нарендры Моди в Украину: впервые за время независимости – с какими сигналами от Путина к нам приезжал премьер Индии

Зачем премьер Индии Моди приехал в Украину: после провального визита в Москву в начале июля Нью-Дели пытается улучшить свой имидж. / Фото: ТСН.ua

Спустя почти два месяца после визита Нарендры Моди в Путин в Москву, в пятницу, 23 августа, в День Государственного флага Украины, премьер Индии приехал в Киев.

И это впервые за годы обновления украинской независимости. Визит был анонсирован заранее. Однако никто не думал, что он состоится именно в День Государственного флага Украины, как раз в канун Дня независимости – уже третьего за время полномасштабного российского вторжения. И показательно то, что приехал Нарендра Моде в Киев почти через два месяца после двухдневного визита в Москву в начале июля.

Именно когда Моди обнимался с Путиным, заявляя, что решение на поле боя найти невозможно, поэтому нужно садиться за стол переговоров, Россия ударила ракетами по крупнейшей в Украине детской больнице "Охматдет". Тогда очень жестко на это отреагировал Владимир Зеленский: "Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям — видеть, как лидер крупнейшей демократии мира занимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день".

Достаточно жесткий и довольно категорический тон президента Зеленского, как и возмущение украинцев, видевших фотографии объятий Путина и Моди, можно понять. Ведь Индия – не та страна, которая полностью находится на стороне Украины. С самого начала полномасштабного российского вторжения в Нью-Дели занимает нейтральную позицию. А в июле 2024 года по объему закупок российской нефти, которую Москва продает с существенным дисконтом, Индия даже обогнала Китай. Именно экспорт нефти является основным источником наполнения российского бюджета, что позволяет Кремлю продолжать войну.

Вряд ли после визита Нарендры Моди в Киев позиция Индии изменится. Однако это не значит, что нам не нужно налаживать диалог с Нью-Дели. Индия, как и Китай, оказывает огромное влияние среди стран Глобального Юга, которые Украина пытается привлечь на свою сторону, учитывая подготовку ко второму саммиту мира. Итак, о чем был этот первый за время независимости Украины визит Нарендры Моди в Киев? Какие сигналы он мог привезти от Путина? Читайте в материале ТСН.ua.

Тень России: призрачный "нейтралитет"

"Я с нетерпением жду возможности поделиться взглядами на мирное разрешение текущего конфликта в Украине. Как друг и партнер мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе", — заявил Нарендра Моди накануне визита в Украину.

Как и все мировые чиновники, в Киев он приехал поездом из Польши. В четверг, 22 августа, он был с официальным визитом в Варшаве – первым за 45 лет. И если почитать индийскую и польскую прессу, не все одобряли дальнейшую поездку Моди в Украину. В частности, об этом сказал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал:

"Индия должна обратиться в страны Центральной и Восточной Европы, чтобы расширить свое политическое влияние в ЕС, с которым она хочет укрепить связи. Однако вопрос в том, целесообразно ли, когда и Украина, и Польша вовлечены в конфликт, военное противостояние с Россией, как прифронтовые государства, при поддержке США и НАТО, Индия должна сохранять свою внешнеполитическую независимость и стратегическую автономию по отношению ко всем основным партнерам на Востоке и Западе».

Находясь с визитом в Польше, Нарендра Моди и Дональд Туск объявили о повышении статуса отношений между их странами к "стратегическому партнерству". И это неудивительно, ведь Индия заинтересована в увеличении взаимной торговли с ЕС, особенно когда отношения между Западом и Китаем становятся все прохладнее. Многие эксперты обращают внимание на то, что визит Моди в Москву в начале июля имел целью донести беспокойство Индии относительно сближения России и Китая, ведь отношения Пекина и Нью-Дели далеки от нормальных, страны даже имеют территориальные споры. Именно поэтому многие в Индии говорят, что ей нужно сохранять хорошие отношения с Россией, "десятилетиями поддерживавшей Индию, в отличие от Запада".

Долгое время Индия тесно сотрудничала с Россией в оборонной отрасли, активно закупая оружие. Действительно, зависимость Нью-Дели от российской военной техники существенно упала: по данным Стокгольмского института исследований проблем мира – от 76% в 2009 году до 36% в 2019 году. За последние несколько лет Индия существенно нарастила военно-оборонное сотрудничество с Западом, в том числе с США. Например, в 2023 году Вашингтон и Нью-Дели заключили соглашение, по которому General Electric будет производить в Индии двигатели для своих истребителей.

Однако Россия до сих пор остается крупнейшим поставщиком оружия в Индию. К примеру, в этом году Москва должна передать Нью-Дели два фрегата. Принимая Нарендру Моди в Варшаве, Дональд Туск заявил, что "Польша готова участвовать в модернизации военной техники". Речь очевидно о советской или российской технике, закупаемой Индией. И, если бы не призрачный "нейтралитет" Нью-Дели, возможно, Индия могла бы помочь с оружием или боеприпасами. Хотя недавно в украинских СМИ появлялись новости, что у нас на вооружении были индийские танковые боеприпасы.

Моде в Украине: о чем договорились

Приехав в Киев, Моде и Зеленский возле мультимедийного мартиролога "Дети"

почтили память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ. В новости на сайте Офиса президента Украины говорится, что "генпрокурор Андрей Костин рассказал Моде об истории создания этой экспозиции и российских обстрелах мест, где находятся дети, в частности о ракетном ударе по крупнейшей детской больнице "Охматдет".

То есть, как видим, место и время памяти погибших украинских детей, которых убила Россия, было выбрано не случайно. Ведь именно во время визита Моди в Москву, где он жал руку и обнимался с Путиным, Россия ударила ракетами по "Охматдету". Это был его первый визит в Россию с 2019 года и первый международный после переизбрания на премьерском посту. За это Индию многие подвергли критике, в том числе и президент Зеленский, что, по информации западной прессы, не очень понравилось Нарендри Моде. Тогда Индия даже вызвала украинского посла в свой МИД для объяснений.

"Мы глубоко убеждены, что нет конфликта, который можно было бы разрешить на поле боя. В каждом кризисе гибнут невинные люди, являющиеся огромным вызовом для всего человечества. Поэтому мы поддерживаем диалог и дипломатические усилия для скорейшего восстановления мира и стабильности", — сказал Нарендра. Моде, находясь с визитом в Польше, прежде чем прибыть в Украину.

Но эти заявления автоматически не трансформируются, например, в присоединение Индии к декларации первого учредительного саммита мира, который состоялся в июне в Швейцарии. Ровно неделю назад, когда новый посол Индии в Украине Рави Шанкара начал свою дипломатическую миссию, президент Зеленский еще раз призвал Нью-Дели наконец-то присоединился к коммюнике саммита. Но во время визита Нарендры Моди в Украину этого так и не произошло.

"Индийская сторона подтвердила свою принципиальную позицию и направленность на мирное урегулирование путем диалога и дипломатии, в рамках которых Индия приняла участие в состоявшемся в Швейцарии саммите мира. Украинская сторона приветствовала такое участие Индии и отметила важность участия Индии на высоком уровне в следующем саммите мира", — говорится в совместном заявлении Украины и Индии по итогам визита Моди в Киев.

Президент Зеленский заявил, что Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве в медицине, агросекторе, а также о гуманитарных отношениях и культурном взаимодействии. По словам руководителя ОПУ Андрея Ермака, во время визита в Киев Моди несколько раз назвал войну войной, выразив поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины. Также премьер Моди заверил, что Индия никогда не поддержит никакую инициативу, которая будет связана с неуважением или компромиссами по территориальной целостности Украины. На встрече с Зеленским, Моди также сказал, что "Индия сразу встала на сторону мира", вспомнив о недавнем саммите "Голос Глобального Юга" в Индии при участии 120 стран, где речь также шла об Украине. А, например, индийская пресса даже добавляет заявление Моде, что "Индия никогда не была нейтральной".

Первый за время Независимости визит индийского премьера в Украину

Первый за время Независимости визит индийского премьера в Украину

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