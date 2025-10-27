Визит посланника Путина в США: кому он дарил конфеты и что разозлило американского министра Бессента

Скотт Бессент / © Associated Press

Российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев, прилетевший в Соединенные Штаты налаживать связи после введения санкций в отношении российских нефтяных компаний, вызвал конфликт с министром финансов США Скоттом Бессентом. На реплики россиянина о том, что санкции не коснутся России и будут иметь негативное влияние на цены в самой Америке, Бессент назвал его пропагандистом и риторически поинтересовался, что бы произошло с Дмитриевым в России, если бы он вдруг сказал правду о неутешительном состоянии их экономики.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Путинский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел в США несколько дней. Встретился с двумя американскими чиновниками, в частности спрецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Правда, тот, судя по соцсетям Дмитриева, который подробно описывает в Х буквально каждый свой шаг в Америке, даже не согласился на совместное фото.

А вот к конгрессвумен-республиканке Анне Паулине Луне, известной своей антиукраинской позицией, Дмитриев пришел с цветами и коробкой конфет, оформленной в виде цитатника Путина. Кремлевский посланник также раздал многочисленные интервью местным теле- и ютуб каналам. Главное, что интересует американских ведущих сейчас, это реакция на масштабные санкции против российской нефти. На прошлой неделе минфин Соединенных Штатов ввел полные блокирующие ограничения в отношении компаний Роснефть и Лукойл. Дмитриев пригрозил американским властям, что они ударят только по американцам.

«Санкции, недружественные меры, они абсолютно не повлияют никак на экономику России. Они просто приведут к росту цен на заправках в США», — заявил он.

И это было ошибкой со стороны россиянина, который якобы должен был налаживать в США мосты дружбы. Потому что министр финансов Скотт Бессент, комментируя его слова в эфире одного из телеканалов, назвал Дмитриева пропагандистом, и вообще возмутился тем, что вынужден на него реагировать.

«Вы действительно озвучиваете то, что говорит российский пропагандист? То есть, что еще он может сказать? Что все будет ужасно и это заставит Путина сесть за стол переговоров?!? Конечно, российская экономика — это экономика военного времени. Рост практически нулевой. Инфляция, я считаю, превышает 20%, и все, что мы делаем, заставит Путина сесть за стол переговоров. Именно нефть финансирует российскую военную машину, и я думаю, что мы можем существенно уменьшить его доходы», — сказал Скот Бессент.

Российские доходы от нефти, по словам Бессента, в этом году уже снизились на 20%, а вследствие санкций — просядут на столько же или даже больше — прогнозирует министр финансов США. Госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина напомнила, что США вообще то приостановили санкции в отношении Дмитриева, чтобы он мог прилететь на переговоры.

По словам министра финансов США Бессента, Индия сейчас полностью прекратила закупку российской нефти, а многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились. И это санкции еще даже не вступили в силу. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сейчас находится в азиатском турне, и уже в этот четверг встретится с лидером Китая Си Цзинпинем — обещал поговорить с ним, в частности, и о его торговле с Россией.

