Визит Путина, Лаврова и Шойгу в Минск: дожали ли они Лукашенко до прямого втягивания в войну

Журналист подчеркнул, что нет никакого договора, который бы юридически позволял российским военным находиться на территории Беларуси.

Белорусский журналист Валерий Карбалевич уверен, что делегации России и РБ в Минске обсуждали более активное втягивание войск Лукашенко в войну против Украины.

Такое мнение в эксклюзивном интервью высказал журналист, политолог и кандидат исторических наук Валерий Карбалевич.

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Он подчеркнул, что у российских военных нет никаких юридических оснований для пребывания на территории Республики Беларусь.

"Я думаю, что в рамках этого визита обсуждалось более активное участие Беларуси в войне. На территории СБ находятся где-то, по оценкам экспертов, 20 тысяч военных Вооруженных сил Российской Федерации. И причем они здесь находятся, не имея никаких юридических оснований. То есть нет никакого договора или документа, регламентирующего здесь присутствие российских военных. Возможно, на встречах обсуждались какие-то финансовые вопросы или использование белорусской инфраструктуры. Я думаю, что все эти вопросы обсуждались между министрами обороны и иностранных дел. Ну и на переговорах напрямую это обсуждали Лукашенко и Путин", - предполагает он.

Визит российской делегации в Минск и военная активность в Беларуси

Во вторник, 20 декабря, появилась информация, что в Беларуси российская армия перебрасывает технику ближе к границе с Украиной. Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщила, что российские военные перевозят танки, грузовики и свой личный состав из белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг.

Накануне, 19 декабря, российский диктатор Путин впервые с 2019 года приехал с визитом в Минск. Вместе с ним находились министр обороны России Сергей Шойгу, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал визит Путина в Беларусь. Он подчеркнул, что Украина готова к сценарию непосредственного вмешательства Беларуси в войну.

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