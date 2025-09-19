Визит Трампа в Британию: нарушение протокола, разговоры об Украине и Путине

Трамп и король Чарльз / © Associated Press

Разочарование в Путине, давление на Россию и помощь Украине стали темами обсуждений во время визита президента США в Британию.

Дональду Трампу устроили чрезвычайно пышный прием на фоне массовых протестов против приезда американского лидера.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

Что известно о визите Трампа

При первой каденции Трампа принимала ныне покойная королева Елизавета II. Тот визит запомнился рядом курьезов — преимущественно, со стороны Трампа. Американский президент нарушал протокол, например, обгонял монархиню — за что попал под шквал критики в прессе.

Сейчас ни британские СМИ, ни население не имеют к президенту США особой благосклонности. По данным опроса, как политика его поддерживают лишь 16 процентов британцев. А протокольные службы — заранее опасаются острых вопросов от прессы, которые могут возникнуть во время публичных мероприятий. При таких условиях — королевской семье приходится балансировать между секретной миссией: очаровать Трампа и тем, как объяснить такой пышный прием своим подданным.

Вертолет с американским президентом и первой леди — садится в Виндзоре. Встречает Трампов — наследный принц Уильям с женой. Уже потом — к ним присоединяются король и королева.

Меры безопасности — беспрецедентные. Особенно, на фоне убийства в Америке — соратника президента. Более тысячи гвардейцев и кавалерия с сотней лошадей. Золоченые кареты для американского президента с британским монархом и королевы с главной леди США. Покрытые флагами улицы и совместное авиашоу — этот визит британская пресса прямо называет помпезным.

Ложкой дегтя в королевском приеме — становятся уличные протесты. В общем, только на эту акцию — выходят около 5 тысяч человек. А на Виндзорский замок — место, где принимают Трампа, перед его приездом демонстранты умудряются транслировать фотографию Трампа с богачом Джефри Эпштейном, которого осудили за секс-преступления, и который умер в тюрьме. Американский президент всячески отрицает связь с ним. В конце концов, за дерзкий протест — британская полиция арестовывает четырех человек.

Тем временем в Виндзоре — готовится роскошный банкет. Приглашены на него 160 гостей. И пока те собираются, персонал измеряет линейкой и расставляет ценную посуду. По 5 бокалов и бокалов и с десяток столовых приборов на каждого гостя.

О чем говорили в Британии

Среди роскошных платьев и украшений — невозможно не заметить сочетание нарядов британской королевы Камиллы и Мелании Трамп. Ярко-синее и желтое платья — очень похожи на флаг Украины! Поэтому пресса задается вопросами — не является ли это жестом в поддержку нашего государства? Обозреватели называют короля Чарльза — секретным дипломатическим оружием Британии. Вроде бы, благосклонного к Украине монарха дипломаты попросили о помощи, чтобы подтолкнуть Трампа к решительным действиям в отношении России и Путина. Во время 7-минутного тоста, текст которого старательно готовили британские вещатели, Чарл



Трамп же на этом банкете — говорит преимущественно о сотрудничестве между странами. А оно — снова оживает. Ведь среди гостей — представители технологической индустрии и бизнеса Америки, готовые создавать многомиллиардные проекты с британцами.

Чтобы очаровать Трампа, монарший дом Британии щедро ему льстит. После изысканного ужина гостям подают особое угощение — редкие напитки. Портвейн 1945 года — в честь Трампа как 45 президента США и коньяк 1913 года. Того самого, когда на шотландском острове Льюис родилась будущая мать Дональда Трампа. Еще один комплимент гостям — специально для них делают коктейль с американским виски в составе.

Следующее утро после банкета — у американского президента уже рабочее. На прощании с королем Трамп хлопает Чарльза по плечу — в нарушение всех правил протокола. Но, вероятно, панибратское поведение американского президента — останется едва ли не единственным скандальным моментом визита. Ведь остальное, включая общение с прессой, проходит на удивление спокойно.

Встреча Трампа и Стармера

С британским премьером американский президент обсуждает тарифы, подписывает соглашения и говорит о завершении войны в Украине. Уже на прессу Кир Стармер публично заявляет о необходимости решительно усилить давление на Путина, чтобы тот согласился на мир. Президент США признается — завершить войну оказалось сложнее, чем он ожидал.

Трамп говорит — надеется, что уже скоро будет иметь хорошие новости на эту тему, не уточняя, что же имел в виду. И настаивает — главный способ принудить Россию к миру — это прекратить покупать ее нефть и снизить на нее цены. Тогда Путину придется пойти на переговоры.

Британская пресса отмечает, что уговорить Трампа самому ввести санкции против России — премьеру Стармеру, похоже, не удалось. Дональд Трамп покидает Британию вполне довольным — он стал первым президентом США, который дважды посетил страну с государственным визитом.

