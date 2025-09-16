Визит Трампа в Великобританию: почему это важно для Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Дональд Трамп завтра отправляется с большим государственным визитом в Великобританию по приглашению короля Чарльза. У Украины есть собственные ожидания от этого визита. Президент Зеленский надеется, что премьер Британии поднимет вопрос гарантий безопасности для Украины.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Патрули на катерах мониторят водоемы, вертолеты готовятся контролировать пространство с воздуха. А конная кавалерия проводит последние репетиции. Соединенное Королевство готовится к приезду американского президента Дональда Трампа. Недавнее убийство соратника американского президента заставило британцев тщательно позаботиться о безопасности.

Реклама

Такие визиты бывают нечасто. Трамп такой опыт имеет. В прошлую каденцию его принимала ныне покойная Елизавета Вторая. Мир тогда облетели видео, как президент США нарушал королевский протокол.

На этот раз пишет британская BBC — риски от непредсказуемого поведения Трампа тоже высоки. Но в Соединенном королевстве оттачивают все до мелочей. Сначала супруги Трампы посетят монаршую семью в Виндзоре, вместе они посетят могилу Елизаветы II и примут участие в банкете.

Тщательно готовили 7-минутную речь Короля Чарльза. ВВС пишет, что текст прошел несколько редакций. Потому что монарх, как надеется правительство его Величества, должен максимально очаровать хозяина Белого дома. Перед важными переговорами, которые запланированы на четверг.

«Великобритания стремится получить из этого визита что-то стратегическое и содержательное. Очевидно, будет много тщательно срежиссированных моментов. Великобритания сделает ставку на те вещи, которые, как заведомо, нравятся Трампу: личное присутствие королевской семьи, акцент на исторических связях между двумя странами», — говорит Оливия О’Салливан, директор программы «UK in the World», Chatham House.

Реклама

Переговоры со Стармером будут касаться новой ядерной сделки, технологического партнерства. А еще премьер-министр попытается убедить Трампа не облагать Британию пошлинами на сталь и алюминий. Из важного также — сблизиться в позициях по Украине. Уже на следующей неделе — во время генеральной ассамблеи ООН возможна встреча с Зеленским, об этом заявил госсекретарь Рубио.

Лондон, пишут аналитики, будет вынужден балансировать между попыткой поразить американского президента и объяснить своим гражданам, почему на это тратится столько государственного ресурса. По последним опросам он крайне непопулярный политик в Соединенном королевстве — лишь 16 процентов отзываются о нем положительно.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 16:00 новости 16 сентября. Удар по университету в Харькове! Трамп летит к королю Британии!