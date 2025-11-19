Визит Владимира Зеленского в Испанию: о чем договорился президент Украины

Владимир Зеленский и Педро Санчес и Педро Санчес / © ТСН

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о новом пакете помощи для Украины: 40 ракет для ПВО и не менее 615 миллионов евро. Также Киев и Мадрид готовятся к совместному производству оружия. Обо всем этом договорились во время визита президента Украины в Испанию. После Греции и Франции — вчера Владимир Зеленский побывал в Мадриде.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Владимир Зеленский встретился с испанскими парламентариями: председателем конгресса и председателем сената в здании парламента, где имя украинского президента внесли в книгу почетных гостей. А также провели ему экскурсию по залу заседаний.

После украинская делегация отправилась за город к одной из оборонных компаний, где испанцы представили военную технику. В частности показали: противодроновые системы, турели, воздушные и наземные дроны, радары дальнего обнаружения и боеприпасы.

Именно усиленное сотрудничество в оборонном секторе станет основой оборонного меморандума между Украиной и Испанией, который подписали во время визита. Речь идет, в частности, об изготовлении специальных машин. Их смогут использовать страны ЕС, Украина и другие государства. Также предусмотрено, что Испания может поставлять Украине готовые машины в качестве военной помощи.

Кроме решений в оборонном секторе, в частности, подписаны соглашения, касающиеся усиления сотрудничества в экономике и туризме, а также в противодействии дезинформации россиян. И анонсирован плодотворный разговор с президентом Эрдоганом в Турции уже через несколько часов.

