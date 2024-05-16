Визит Зеленского недалеко от эпицентра ожесточенных боев: почему глава государства приезжал в Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 мая, прибыл в Харьков. В город, к которому уже долгое время приковано внимание всей страны, провел ставку. Ситуация на Харьковском фронте все еще тяжелая. Самые ожесточенные бои – в районе Волчанска.

Какая ситуация сейчас на Харьковщине, о чем заявил Зеленский и удается ли Силам обороны сдержать врага – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Зеленский в Харькове

Зеленский провел ставку Верховного главнокомандующего в Харькове. Президент заслушал доклады силовиков, в том числе руководителей ГУР и СБУ Буданова и Малюка, а также назначенного 11 мая нового командующего Оперативно-тактической группировкой войск "Харьков". Именно его бойцы держат неприятеля в пограничных.

"Также детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам. По состоянию на сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным — усиливаем наши подразделения.

Руководители ГУР и СВР доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ – о контрдиверсионных мерах. Определен план дальнейших действий — и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе", - написал он в телеграмм-канале.

Сразу после ставки президент поехал в госпиталь, чтобы посетить раненых защитников Харьковщины.

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Упорные бои в Волчанске

В настоящее время эпицентром военных действий является северная окраина Волчанская. Там, по сообщениям украинской власти, идут ожесточенные бои с врагом. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отчитывается о ситуации в городе. Говорит, рашисты берут в плен и расстреливают гражданских.

"В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен. До сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация — Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей на все угрозы и под обстрелами. По состоянию на данный момент, по оперативной информацией, российские военные, пытавшиеся закрепиться в городе, не разрешали местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы. Известно о первых расстрелах гражданских российскими военными. убили", — рассказал глава МВД.

Почти же публикуют видео с северной окраины города прямо под знаком Волчанск.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В ВОЛЧАНСКЕ РОССИЯ РАСТРЕЛЯЮТ УКРАИНЦЕВ! Людей похищают и сгоняют в подвалы!

Пленный раскрыл планы РФ

Вот один кафир попал в плен в ВСУ и рассказал, каким был настоящий план российской армии. Говорит, после "Киева за 3 дня" Путин приказал взять "Волчанск за 2 дня".

Но русское наступление таки погрязло, чего противник вообще не ожидали. Несмотря на мощную информационную атаку врага и попытку раздуть панику в регионе и по всей Украине, сил оккупантам хватило лишь, чтобы продвинуться на 8 километров вглубь от границы и только в тех местах, где украинские защитники не обустраивали оборонительные рубежи. Объясняется это тем, что держать оборону там было невозможно, ведь ВС РФ обладают дальнобойным оружием и авиацией, а Украине нельзя было стрелять по территории РФ западным оружием.

"По оценкам ISW, российские войска продвинулись не более чем на восемь километров от международной границы на севере Харьковской области. Российские войска могут легко нанести артиллерийские удары по украинским оборонным позициям вблизи международной границы, а запреты Запада на использование предоставленных систем вооружения для ударов по РФ за рубежом делают потенциальные стационарные украинские оборонные позиции, размещаемые вблизи международной границы, уязвимы", — говорится в отчете ISW.

Оборона провалилась из-за США?

В Институте изучения войны считают, что одной из ключевых проблем для ВСУ была неготовность США дать разрешение избивать по международно признанной территории России американской артиллерией и ракетами. И если раньше это можно было объяснить по-разному, то теперь, когда Украина исключительно обороняется именно на пограничных, этот запрет безоснователен.

"ISW недавно оценил, что ограничения США на способность Украины наносить удары по военным объектам в России создали в приграничных районах России убежище, откуда российская авиация может наносить бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам. Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинская операция по нанесению ударов по системам в России, непосредственно поддерживающим наступательные наземные операции России на севере Харьковской области, по своей сути была бы оборонной, и характеризовать такую попытку как "наступление" было бы некорректно", — считают в ISW.

Путин просчитался

Американские аналитики предполагают, что российский диктатор еще раз недооценил возможности Украины, и это может вылезти ему боком. Российские войска несут большие потери в личном составе и технике, но погрязли, не достигнув особых успехов на Харьковщине. Все из-за уверенности Путина, что после задержки американской помощи, а также выхода ВСУ из Авдеевки, у России достаточно сил, чтобы подвинуть Силы обороны в любой точке фронта. Это не так.

"Ограниченные российские наступательные операции на севере Харьковской области свидетельствуют о том, что Путин и российское военное командование могут оценивать риски, перспективы и сроки наступательных операций исходя из предположения, что российские войска смогут продвинуться на любом участке фронта и закрепить любые достижения. без необходимости учитывать украинские тактические контратаки или значительную украинскую контрнаступательную операцию в будущем.

Путину нужно доказать обратное – считают в ISW, а для этого США и другие партнеры должны дать Украине возможность провести новое контрнаступление.

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Эвакуация в Харьковской области

Тем временем в Харьковской области продолжается эвакуация мирных жителей. Потрясающие кадры поиска гражданских из Волчанска, где именно сейчас идут бои и слышны не только артиллерийская канонада, но и автоматические очереди, публикуют харьковские полицейские.

Всего с начала эвакуации вывезти из-под обстрелов удалось 2319 жителей Чугуевского района, 3834 эвакуировали из Харьковского, 103 из Богодуховского. Еще 2533 человека эвакуировали именно волонтеры. В общей сложности эвакуированы 8779 человек — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, Владимир Зеленский 16 мая появился в Харькове и доложил о ситуации на "сложном направлении".

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