Визит Зеленского в Аргентину: подарок от Милея и о чем украинский лидер говорил с Орбаном

Президент Владимир Зеленский в Аргентине был на инаугурации новоизбранного президента, либертарианца Хавьера Милея. Это был первый визит украинского президента в Южную Америку с начала полномасштабной войны. Он поехал туда продвигать "формулу мира" и убеждать стать на украинскую сторону.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Встреча Зеленского и Милея

Новый президент Аргентины Хавьер Милей с начала полномасштабного российского вторжения заявлял, что поддерживать Украину это - поддерживать свободу. Только познакомившись с Зеленским он подарил президенту Украины менору - один из самых распространенных еврейских символов.

Чуть позже в инаугурационной речи Милей цитирует Ветхий завет - "победа на войне не в безграничном войске, а в силе, исходящей с неба". Также он рассказывает о предстоящих экономических реформах.

"Нет другой альтернативы для нас, чем шок. Конечно, это плохо отразится на уровне трудоустройства, на зарплатах, на количестве бедных", - сказал он.

Зеленский в Аргентине / Фото: president.gov.ua

Президент Зеленский выразил надежду, что новый аргентинский лидер поддержит украинскую "формулу мира".

"Мы рассчитываем, что президент Милей поддержит нашу формулу мира на голосовании в ООН. Я думаю, он это сделает. Я надеюсь, нет, я в этом убежден", — сказал Зеленский.

Президент Аргентины также познакомил Зеленского со своей сестрой. Карина Милей – была главой предвыборного штаба нового президента Аргентины и теперь она возглавила его секретариат.

О чем Зеленский говорил с Орбаном

Еще один гость на инаугурации Милея - лучший друг Путина в Евросоюзе, премьер Венгрии Виктор Орбан. Он последние недели откровенно оппонирует любой украинской евроинтеграции и посылает лоббистов в Соединенные Штаты говорить, чтобы Киеву больше не помогали.

Государственное телевидение Аргентины демонстрирует кадры короткого разговора Зеленского с Орбаном - в ложе для гостей парламента Аргентины. Впоследствии в вечернем обращении украинский президент рассказывает о чем был разговор - "о наших европейских делах".

Зеленский и Орбан в Аргентине Фото: УП

Президент Зеленский также пообщался с руководителями Уругвая, Парагвая и Эквадора.

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Напомним, Зеленский встретился с новоизбранным президентом Аргентины.

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