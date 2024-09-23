Визит Зеленского в США: что известно о плане победы и с кем встретится президент Украины

До сих пор о содержании плана победы Зеленского известно только в общих чертах.

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Какие планы Зеленского у США

В воскресенье Зеленский посетил завод в Пенсильвании, который производит 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Они постоянно поступают в Украину в рамках военной помощи. Зеленский поблагодарил сотрудников предприятия. Завод будет наращивать производство - написал президент Украины в сети Х по результатам.

С сегодняшнего дня и до среды он будет в Нью-Йорке, где примет участие в заседании Генассамблеи ООН высокого уровня. А в четверг - перелетит в Вашингтон: там будут встречи с действующим президентом Джо Байденом и обоими конкурентами в текущей кампании - Камалой Харрис и Дональдом Трампом, а также с обеими партиями в Конгрессе. Зеленский привез им свой план победы, который до сих пор остается засекреченным.

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Зеленский в США

Чтор известно о плане победы Зеленского

Обращение к украинцам президент Зеленский записал на борту самолета по дороге в Соединенные Штаты. Его план победы первым увидят именно здесь.



"Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне. Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы – для действительно справедливого мира. Украина представит в Соединенных Штатах План победы, и первым его увидит полностью президент Америки. Конечно, представлю план победы всем лидерам стран-партнеров, которые, как Президент Байден, являются лидерами мира и могут стать лидерами мира, помогая нам с планом победы", — сказал президент.



Но до сих пор о содержании плана победы Зеленского известно только в общих чертах. В интервью журналу New Yorker он рассказал, что в плане речь идет о вступлении в НАТО по ускоренному графику, поставке оружия с меньшими, чем теперь, ограничениями. Курская операция – также часть плана: она предпочитает возможные переговоры и демонстрирует слабость России. Речь также идет о долговременной экономической поддержке. Решительность партнеров, считает Зеленский, должна напугать Путина.

Владимир Зеленский

Что известно о позиции США

Примут ли план Зеленского в США — станет понятно в конце недели. Личные встречи в четверг запланированы с действующим президентом Джо Байденом и обоими его возможными его преемниками — Камалой Гаррис и Дональдом Трампом. Презентация будет для обеих партий в Конгрессе.

До сих пор американцы осторожно относились к увеличению помощи Киеву. Даже дальнобойные удары по территории России по-прежнему остаются под запретом. Неконтролируемая эскалация накануне выборов не выгодна действующей администрации.

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