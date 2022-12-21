Визит Зеленского в США и встреча с Байденом: все, что известно о поездке (обновляется)

Ожидается, что во время визита Зеленского в США Байден будет объявлен новый пакет помощи Украине.

Вечером, 20 декабря, американские СМИ распространили информацию о том, что в США готовятся к визиту президента Украины Владимира Зеленского. 21 декабря эту информацию подтвердили и Зеленский и Байден.

ТСН.ua собрал подробности визита украинского лидера в США.

Как готовился визит Зеленского в США

Подготовка к визиту Зеленского в США проходила секретно. О визите президента не знали даже высокопоставленные чиновники в США, по данным американских СМИ, их это повергло в шок.

Также стало известно, что Зеленский летит по приглашению президента США Джо Байдена. Впервые они поговорили об этом во время телефонного разговора 11 декабря, 14 декабря – решение было принято, но из соображений безопасности держалось в большом секрете.

По данным СМИ, Зеленский приехал в польский Перемышль. В США он летел американским военным самолетом.

Планы Зеленского в США

Визит президента Украины в США стал первым с начала войны России против Украины. До этого времени украинский лидер не покидал пределы Украины. Американские СМИ отмечают, что Зеленский лично поблагодарит граждан и власти США за поддержку Украины и обсудит дальнейшие планы.

Джо Байден в социальных сетях подтвердил встречу с украинским коллегой. Он подчеркнул, что ему есть о чем обсудить с Зеленским.

"Надеюсь, что вы хорошо долетите, Владимир. Я рад, что вы здесь. Нам есть о чем поговорить", — написал американский президент.

Также президент Зеленский намерен выступить в Конгрессе. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить в Конгрессе 21 декабря.

По данным CNN, встреча будет проходить по следующему расписанию (по киевскому времени):

21:00 – Байден поздравляет Зеленского в Белом доме;

21:30 – двусторонняя встреча президентов;

23:30 – совместная пресс-конференция;

01:15 – Зеленский прибудет на Капитолийский холм;

02:30 – президент Украины выступит перед совместным заседанием Конгресса.

О чем будут говорить Байден и Зеленский: объяснение Белого дома

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби пояснил, что Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в США из-за нового этапа войны России против Украины. Он подчеркнул, что лидеры обсудят поддержку Украины и "справедливый мир".

"Президент действительно верит, что поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем в новую фазу этой войны, агрессию господина Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", — пояснил Кирби.

Американские СМИ сравнивают визит Зеленского в США с поездкой туда британского премьера Черчилля 81 год назад – 26 декабря 1941 года. Там считают, что Зеленского будут принимать тоже торжественно.

" Тот рождественский визит укрепил альянс, который должен был победить во Второй мировой войне и построил послевоенный демократический мир", — пишет CNN.

Новое оружие для Украины

Ожидается, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне лидер США Джо Байден объявит новый пакет помощи Украине в области безопасности.

"Президент Байден объявит новый значительный пакет на почти 2 миллиарда долларов помощи Украине в сфере безопасности. Он будет содержать очень важную новую способность: батарею ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", — заявил чиновник Белого дома.

Кроме того, США пообещали и дальше предоставлять Украине противовоздушные системы, в частности NASAMS, HAWK, Stinger и оборудование для борьбы с БПЛА.

Чиновник добавил, что во время визита Зеленского Конгресс также обсудит принятие значительного пакета дополнительного финансирования для Украины на 2023 год. Ожидается, что выделение 40 миллиардов долларов для Украины на следующий год получит двупартийную поддержку.

Реакция Кремля на визит Зеленского в США

В Кремле уже успели устроить истерику из-за визита украинского президента в США. Спикер Путина Песков заявил, что якобы сотрудничество Украины и США будет усиливаться.

"Продолжается поставка вооружения, расширяется поставляемая номенклатура вооружения. Все это, безусловно, ведет к усилению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего", — заявил он.

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