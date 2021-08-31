Визит Зеленского в США: как склонить Байдена на сторону Украины против России

Визит Зеленского в США: как склонить Байдена на сторону Украины против России

Безоговорочная поддержка Запада становиться все более редким явлением. Если Украина хочет сохранить поддержку, то должна быть успешной.

Западу нужны положительные примеры, которые бы показывали, что их вклад в развитие демократий мира оправдан и эффективен, поэтому Украина должна продемонстрировать, что последние семь лет западной поддержки были ненапрасными, и доказать, что эта дальнейшая поддержка принесет западным партнерам. И здесь нужно быть честными с партнерами, а не как все предыдущие власти Украины — одна из ключевых реформ не завершена — а именно реформа правосудия.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал первый заместитель директора Центра "Нова Європа" Сергей Солодкий.

Конечно, по словам эксперта, мы должны напоминать об обязательствах международного сообщества перед Украиной, призывать мир к сильной солидарности для противодействия российской агрессии.

"Но все это должно происходить одновременно с демонстрацией собственных успехов. Тот, кто поддерживает, неизбежно будет задавать вопрос: не напрасной ли была эта помощь? Украина не привыкать проходить через такие вызовы — уже сменилось несколько президентов США со времен начала российской агрессии. Украина оказалась перед очередной волной вызовов, на решение которых ей сложно и даже невозможно повлиять", — говорит Сергей Солодкий.

Первый вызов — наши союзники на Западе сосредоточили все свое внимание на решении афганского кризиса. Мы можем только предполагать, как долго Запад будет на нем сфокусирован. Но все медийное внимание, все ключевые встречи западных чиновников посвящены афганской теме.

Второй вызов — выборы в Германии. США давно заняли позицию (еще со времен Обамы), что урегулирование конфликта на Донбассе — это прежде всего европейское дело, а потому европейские страны сами должны им заниматься.

"Сколько времени Германии понадобится на решение всех поствыборных моментов и возвращение к активному участию на международной арене? Будем надеяться, что через несколько месяцев увидим новое правительство. Будем также надеяться, что Украине удастся заручиться поддержкой или хотя бы добиться должного внимания со стороны нового руководства правительства", — отмечает эксперт.

Третий вызов — многие политики Запада продолжают говорить о необходимости диалога с Россией. Уже слышны голоса о диалоге по Афганистану.

"Очевидно, что мир вошел в этап, когда страны все больше думают о собственном интересе и не скрывают этого. Будем реалистами: Украине сложно влиять на нынешнюю международную повестку дня. Но Киев способен влиять на собственную. От украинской власти прежде всего зависит: будет Украина еще одной мировой проблемой не первого порядка или новой надеждой, в которую будет желание вкладываться, инвестировать усилия, политический авторитет и в конечном итоге деньги", — заключает Сергей Солодкий.

Напомним, во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский начал свой двухдневный визит в Соединенные Штаты. Его первая встреча с американским визави Джо Байденом запланирована на среду, 1 сентября.

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