Визит Зеленского в США: получит ли Украина помощь и изменение риторики Байдена – основные заявления

Подытоживая, был ли успешным его визит в США, Зеленский оставил вопрос открытым.

Конгресс Соединенных Штатов уйдет на каникулы в конце этой недели, несмотря на то, что демократы призывают коллег остаться и решить вопрос с продолжением финансирования для Киева. Российские пропагандисты аплодируют за это республиканцам – попытался пристыдить их президент США Джо Байден.

Об этом идет речь в сюжете собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Встреча Зеленского с сенаторами: что известно

Встреча Владимира Зеленского с сенаторами была закрыта. Лидеры республиканцев и демократов встречают и сопровождают гостя. Впоследствии присутствующие на заседании сенаторы расскажут - Зеленского приветствовали аплодисментами, разговор прошел конструктивно. Но не изменила мнения республиканцев - сначала американская граница, потом - Украина.

CBS NEWS со ссылкой на информированные источники пишет - администрация Байдена во вторник дала знать республиканцам, что готова пойти на существенное усиление антимиграционной политики, включая депортацию нелегалов без рассмотрения дела.

"Даже если бы мы достигли согласия, провести это через Сенат и Палату представителей до Рождества невозможно. Это не значит, что это неважно. Несмотря на то, что все мы говорим о границе, я хочу всем напомнить о значении Украины. Мы сегодня слушали президента Украины и он вдохновляет", - сказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконел.

Чтобы успеть до нового года, лидер демократов Чак Шумер предложил республиканцам не идти на каникулы в конце этой недели. Но они не согласились.

Зеленский в Конгрессе / Фото: Associated Press

"Если ситуация на границе, а также в Украине такая чрезвычайная, как говорят многие республиканцы, не уезжайте домой на три недели. Все признают, что в январе это будет сделать труднее, чем сейчас", - говорит лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Встреча со спикером палаты представителей Джонсоном длилась меньше запланированного часа. После нее республиканец назвал разговор с Зеленским хорошим и сразу перешел к претензиям - мол Белый дом не объясняет, как Украина может победить.

Встреча Зеленского и Байдена: о чем горили политики

Далее Зеленский побывал в Белом доме. Там его встречают и сопровождают сначала к вице-президенту Гарис, а затем - к президенту Байдену.

"Неизвестно, есть ли другой зарубежный лидер, которого Байден принимает так часто, как Зеленского. Это его четвертый визит в Белый дом, третий во времена полномасштабного вторжения. Последний раз президент Украины был здесь менее трех месяцев назад. Но в американской традиции прием в Белом доме - это не только о решении рабочих вопросов. В значительной степени - это проявление уважения и внимания к гостю", - объясняет Ольга Кошеленко.

Байден встречает Зеленского дружескими объятиями и шутками.

Байден: "Вы знаете порядок. Сейчас мы должны запустить американскую прессу".

Зеленский: "Да, очень громкие люди".

Перед телекамерами Байден несколько раз публично распекает республиканцев за блокирование денег для Украины.

Зеленский и Байден / Фото: Associated Press

"Ведущий управляемого Кремлем ток-шоу буквально сказал - "молодцы, республиканцы. Это хорошо для нас". Возможно, если вас приветствуют российские пропагандисты, пора что-то переосмыслить? История будет сурово судить тех, кто повернулся спиной к свободе. Потому что речь идет именно о свободе Украины", - подчеркнул Байден.

Отвечая на вопросы журналистов, Байден говорит, что конечно хочет победы Украины. Но впервые из его уст вместо традиционного - будем поддерживать столько, сколько нужно, звучит новая формулировка.

"Украина появится после этой войны гордой, свободной и глубоко укорененной в Запад, если мы не отступим. Американский народ может и должен гордиться той ролью, которую он играет в успехе Украины. Мы продолжим поставлять Украине необходимое оружие и оборудование столько, сколько сможем", - пояснил Байден.

После ряда публикаций в американских СМИ о завершении украинского наступления без заметных успехов, Зеленский отвечает на острые вопросы о планах на будущее. Контрнаступление имело успехи - считает он: Россия подвинулась в Черном море, уничтожен костяк группы "Вагнера".

Подытоживая, был ли успешным его визит в США, Зеленский оставляет вопрос открытым.

"Все сигналы были, они были более чем положительные. Но мы знаем, что есть слова - а есть конкретный результат", - сказал он.

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Напомним, лидер республиканцев в Сенате заявил, что принять помощь Украине к Рождеству невозможно.

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