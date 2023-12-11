Визит Зеленского в США: с кем встретится президент и сможет ли Украина рассчитывать на помощь

Чтобы успеть проголосовать за помощь Украине в Конгрессе, остается катастрофически мало времени — 1 неделя.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня начинает визит в Вашингтон. Сюда он прилетает из Аргентины, где накануне принял участие в инаугурации нового президента Хавьера Милея, встретился с лидерами других стран региона и премьер-министром Венгрии Орбаном.

Об этом идет речь в сюжете собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Военная помощь от США: что известно

В США в течение двух дней запланированы встречи с президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса. Визит проходит на фоне замораживания помощи Украине в Конгрессе.

"Здесь, в Вашингтоне, Владимир Зеленский был менее трех месяцев назад, в сентябре. И вот новая его встреча с президентом Байденом состоится во вторник. Президент США пригласил Зеленского снова, чтобы подчеркнуть непоколебимую преданность народу Украины. Так накануне прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Пока Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненно важную дальнейшую поддержку Соединенных Штатов в этот критический момент - пояснила Жан-Пьер", - объясняет Ольга Кошеленко.

Конгресс не смог перейти к голосованию за помощь Украине: республиканцы отказываются рассматривать этот вопрос, пока Белый дом не пойдет на уступки в ужесточении антимиграционной политики США. Президент готов лично принять участие в дискуссии с республиканцами - сказал накануне в интервью CNN Госсекретарь Энтони Блинкен. Он, как другие чиновники из вертикали президента, бьет тревогу - нельзя допустить, чтобы финансирование Киеву не было продолжено.

"Сейчас время, чтобы по-настоящему активизироваться, потому что если мы этого не сделаем, мы знаем, что произойдет. Путин сможет безнаказанно двигаться вперед, и мы знаем, что он не остановится на Украине, он вполне может в конечном итоге напасть на страну НАТО. Это заставило бы нас выполнять обязательства перед союзниками по НАТО", - сказал Энтони Блинкен.

Визит Зеленского в Вашингтон: что известно

Президент Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины - это цитата из официального сообщения от его офиса.

На прошлой неделе Зеленский должен был обратиться онлайн к сенаторам, но республиканцы покинули заседание, потому что и слышать не хотели об Украине. Теперь лидеры демократов и республиканцев в Сенате Шумер и Макконел пригласили Зеленского выступить перед верхней палатой лично завтра утром.

Запланирована встреча и со спикером палаты представителей Джонсоном - сообщили в его офисе. Чтобы успеть проголосовать за помощь Украине у Конгресса остается катастрофически мало времени - 1 неделя. И Зеленский, очевидно, попытается придать этому процессу положительный импульс.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:Новости ТСН 12:00 за 11 декабря 2023 года | Новости Украины

Напомним, Зеленский рассказал о переговорах в Аргентине с Орбаном и анонсировал выступление в Конгрессе США.

Читайте также: