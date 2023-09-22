Визит Зеленского в США: все, что известно о договоренностях, исторических решениях и военной помощи

Получит ли Украина ATACMS и 24 млрд дол. от Конгресса? Узнайте главное по итогам визита Зеленского и украинской делегации в США.

Президент Украины Владимир Зеленский уже в третий раз побывал с визитом в США в этом году. По итогам ряда встреч, в том числе с президентом Джо Байденом и главой Пентагона Ллойдом Остином, удалось договориться о важной для Украины военной помощи. Как сказал Зеленский, "есть именно то, что нужно нашим солдатам". Также было принято историческое решение – совместное с США производство оружия и оборонных систем

ТСН.ua собрал все, что известно о результатах визита Зеленского в США.

Оружие для Украины от США

Одна из первых встреч Зеленского в Вашингтоне состоялась с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения, речь шла и об интенсификации развития военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества Украины и США, создания хабов по ремонту вооружения и артсистем западного образца.

"Важно усиление украинского ПВО и своевременная поставка необходимых вооружений и боеприпасов со стороны партнеров для продолжения деоккупации украинских территорий", — отмечал украинский лидер в сообщении в Сети.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Очень весомые результаты: Зеленский о визите в США и встрече с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона Ллойд Остин / Фото: Офис президента Украины

Новый пакет военной помощи

Госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал, что США передадут Украине помощь в сфере безопасности на 128 млн дол. и вооружение с оборудованием в пределах ранее разрешенных сокращений на 197 млн. дол.

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В частности, в пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для ПВО, чтобы, по словам Блинкена, "помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против воздушных нападений со стороны России сейчас и следующей зимой". Также будут переданы артиллерийские боеприпасы, средства противотанковой борьбы, кассетные боеприпасы.

Как отметили в Пентагоне, этот пакет является 47-м траншем от администрации Байдена из запасов Минобороны, которые начали предоставлять Украине с августа 2021 года.

Что вошло в пакет военной помощи от США

Ракеты ПВО АИМ-9М;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

системы ПВО Avenger;

пулеметы для противодействия беспилотникам;

155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;

105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

59 легких тактических автомобилей;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Предоставят ли Украине ATACMS

Что касается средств дальнего поражения, о которых говорили Зеленский с Остином, то, очевидно, не была достигнута договоренность о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Ведь советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о решении Байдена пока не предоставлять ATACMS Украине. Правда, американский лидер не исключает этого в будущем.

В то же время Зеленский во время встречи с Байденом поблагодарил за новый пакет помощи: "Очень мощный пакет. Есть именно то, что нужно нашим солдатам сейчас".

Впоследствии Кирби отбросил обеспокоенность по поводу того, что в новый пакет помощи не вошли ракеты ATACMS.

"Я бы вам только сказал, что мы продолжаем говорить с украинцами – мы должны и будем – о том, что им нужно на поле боя, и вы сами слышали, как президент Зеленский говорил, что этот пакет, который сегодня объявил президент, это именно то, что нужно его силам", – заявил советник Байдена.

"Мы не собираемся принимать ничего как должное, мы собираемся продолжать говорить с ним об этом в будущем", – добавил Кирби.

Будет ли 24 миллиарда от Конгресса?

Зеленский встретился с американскими сенаторами и лидерами Палаты представителей. После встречи президент сказал лишь, что они "говорили об очень многих деталях".

В то же время, лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер заявил, что Зеленский предупредил американских политиков об опасности в случае неодобрения решения о дополнительном финансировании Украины.

"Было одно предложение, которое подытоживает все, и я его дословно процитирую: "Если мы не получим помощи, мы проиграем войну". Это его (Зеленского – ред.) цитата", – подчеркнул Шумер.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США / Фото: Getty Images

Лидер меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл сказал, что это была "хорошая встреча". А глава Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не будет поддерживать одобрение пакета помощи Украине на 24 млрд дол.

"Я более чем готов это (помощь Украине – ред.) рассмотреть. Но я знаю: если президент (Байден – ред.) сосредоточится только на этом, то проигнорирует тот факт, что 10 тысяч человек только что пересекли границу (с Мексикой – ред.)", – объяснил Маккарти.

После встречи Зеленского с конгрессменами в ответ на вопросы журналистов о дополнительном финансировании Байден сказал: "Я рассчитываю на разумное рассмотрение Конгресса Соединенных Штатов – альтернативы нет".

А Кирби позже сообщил, что администрация Байдена увидела "решительную поддержку" помощи Украине со стороны Конгресса, "особенно на уровне руководства". По словам советника американского лидера, "растет количество голосов людей, особенно среди республиканцев в Палате представителей, которые спорят о том, стоит ли Украина усилий". Кирби сказал, что эти недоброжелатели "не представляют их руководство. Они даже не представляют большинство своей партии".

Встреча Зеленского с Байденом

Что сказал Зеленский

После встречи с Байденом Зеленский отметил, что она была уже третьей за 2023 год. Глава государства оценил переговоры как мощные и важные.

"Наш регулярный диалог доказывает, что наши страны являются настоящими союзниками и стратегическими друзьями. Мы очень благодарны за жизненно важную помощь со стороны США для борьбы с российским террором", – сказал президент Украины.

Он рассказал Байдену о своей продуктивной встрече с конгрессменами и сенаторами. Лидеры государств также обсудили оборонную поддержку Украины и дальнейшее сотрудничество во благо обеих стран и всего мира. Были достигнуты новые договоренности, которые укрепят обороноспособность Украины.

"Сегодня мы достигли важных результатов. Мы договорились проработать ряд стратегических решений, которые позволят нам предотвратить любую новую агрессию против Украины и наших людей", — сказал Зеленский, добавив, что это будет одним из результатов Совместной декларации G7 и двусторонних договоров по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден / Фото: Офис президента Украины

Украинский президент поблагодарил американского за новый "очень мощный пакет" помощи и выразил надежду на дальнейшую поддержку с боку США в усилении защиты неба, расширении возможностей для экспорта зерна, реализации Формулы мира и проведении Глобального саммита мира.

Что сказал Байден

Во время расширенной встречи с украинской делегацией Байден рассказал об одобренном новом пакете помощи с большим количеством артиллерии, боеприпасов и противотанкового оружия. Он сообщил, что на следующей неделе в Украину прибудут первые американские танки Abrams.

"Мы также сосредоточены на усилении возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить критическую инфраструктуру, которая обеспечивает теплом и светом в самые холодные и темные дни года", – сказал президент США.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Байден встал, чтобы пожать руку Зеленскому! Есть первые договоренности

"Американский народ – демократы, республиканцы, семьи по всей нашей стране – понимают, за что борется Украина, защищая то, что поколения американцев также защищали и сохраняли. Это достаточно просто: свобода и суверенитет. Поэтому мы поддерживаем справедливый и крепкий мыр, уважающий суверенитет Украины и ее территориальную целостность", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что США вместе с другими лидерами G7 и международными партнерами начали процесс "формализации нашей долгосрочной приверженности безопасности Украины".

Сотрудничество Украины и США в производстве оружия

После встречи со своим американским коллегой Зеленский анонсировал подготовку промышленной базы, чтобы вместе со США производить системы ПВО и другие необходимые вещи в копродукции.

"Важная договоренность: Украина и Соединенные Штаты будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Готовим промышленную базу, чтобы производить системы ПВО и другие необходимые вещи в копродукции", – сообщил глава государства.

Подписание меморандума о совместном производстве оружия Украины и США / Фото: Офис президента Украины

Он назвал эту договоренность "исторической".

"Будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства! Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места – для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО. Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни. Это будет иметь глобальные положительные результаты", – написал Зеленский в Сети по итогам визита в США.

США передали похищенные россиянами культурные ценности

Зеленский в США также принял участие в церемонии возвращения культурных ценностей, похищенных российскими оккупантами из временно захваченных территорий Украины. Был подписан соответствующий сертификат передачи украинских артефактов, конфискованных американскими правоохранительными органами.

Речь идет о европейском железном топоре XVII в. с молотом на задней части, еще трех железных топорах XVII в., трех кирках XVII в., двуж железных скифских мечах-акинаках VI в. до н. е. и одном железном наконечнике копья ориентировочно 500-1200 г. до н. е.

Фото: president.gov.ua

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