Визит Зеленского в страны Европы: с кем встречался президент и о чем говорил

Президент Украины Владимир Зеленский за два дня побывал в Лондоне, Париже, Берлине, Риме и Ватикане.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Как Зеленский прокомментировал отмену "Рамштайна"

Из-за урагана Байден отменил визит на заседание "Рамштайна". А потому это мероприятие пришлось перенести. Новость об его отмене застала президента Украины дорогой в хорватский Дубровник, на саммит "Украина-юго-восточная Европа".

"Мы так понимаем, что в ближайшем будущем появится новая дата. На "Рамштайне" удобнее всего согласовывать с нашими парнтерами реализацию "плана победы" и его конкретных деталей, особенно военных деталей, которые должны усилить нас на передовой", — говорит Владимир Зеленский.

О чем Зеленский говорил в Лондоне

Первая остановка Зеленского - Лондон. Старожил Даунинг-стрит, который видел шестерых премьеров, кот Ларри выходит ему на встречу. В кошачьем "Инстаграме" вскоре появляется новое фото.

Сначала у Зеленского были переговоры с премьером Киром Стармером наедине, далее к ним присоединился новый генсек НАТО Марк Рютте. Обсуждали и вопрос разрешения бить дальнобойным оружием по целям на территории России - за это выступает генсек Альянса. Правда, позиция Британии пока не изменилась.

Встреча президента с Киром Стармером

"Это возможно с юридической точки зрения. Потому что с юридической точки зрения Украина имеет право использовать оружие по целям в России, если они представляют опасность для Украины. Однако это — дело каждого государства Альянса в отдельности, что решать по этому поводу", — говорит генсек НАТО Марк Рютте.

Визит Зеленского во Францию

После этого Зеленский уехал в Париж. Здесь он встретился с президентом Макроном. После этого — переговоры и отдельное опровержение на камеру широко распространенной новости о том, что за закрытыми дверями обсуждают перемирие в обмен на украинские территории и дополнительные западные гарантии.

"Это не тема наших дискуссий – любое прекращение огня. С другими союзниками мы также об этом не говорили. Я видел в СМИ сегодня было много информации, что я приехал говорить о прекращении огня. Нет, это неправда. Я не знаю, откуда это", – говорит Зеленский.

Зеленский и Макрон

Зеленский и во Франции говорит, что за закрытыми дверями речь шла о разрешении бить дальнобойным оружием по россиянам в России. Макрон рассказывал о тренировке бригады "Анны Киевской".

Зеленский в Риме

В Риме Зеленского встречают уже вечером. И сразу везут к премьеру Джорджии Мэлони.

"Цель нашей поддержки, как я уже говорила сегодня президенту Зеленскому, это поставить Украину в лучшие возможные условия, которые создадут предпосылки для переговоров. Как мы неоднократно подчеркивали, это не означает капитуляцию, как некоторые трусливо предлагали", – говорит Джорджия Мелони.

Владимир Зеленский и Джорджия Мелони

Утром – визит в город-государство, не покидая границ Рима. С Папой Римским в Ватикане Зеленский проводит полчаса. И дарит ему картину под сложным названием: "Бучанская резня: История Марички". Картина, созданная Владимиром Козюком и Владиславом Задворским, изображает воображаемую девочку, на глазах которой русские солдаты пытали ее семью.

Зеленский и Папа Римский

Предметом переговоров, как сообщили затем, был обмен пленными. В частности, Зеленский вспомнил, что в российском плену погибла наша журналистка Виктория Рощина. Понтифик подарил президенту Украины символический барельеф с подписью: "Мир — это хрупкий цветок".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 11 октября 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также: