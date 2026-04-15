Визиты Зеленского в Берлин и Осло: о чем договорились

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Две страны — Германия и Норвегия за один день с рабочим визитом посетил президент Украины. С Берлином Киев вышел на стратегическое партнерство. Зато в Осло — уже подписали оборонную декларацию и обсудили приоритеты совместной работы в этом году.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Берлин: стратегическое партнерство и защита неба

Старт европейского турне Владимира Зеленского выдался чрезвычайно насыщенным — более 15 часов рабочего времени. Утро вторника началось в Берлине, где украинскую делегацию ждало особое гостеприимство: вместо автомобилей — перелеты на вертолетах над немецкой столицей.

Реклама

В Ведомстве Федерального Канцлера лидеры государств ознакомились с семью образцами украинско-немецких дронов. Главная цель — нарастить оборонное производство.

Михаил Федоров, министр обороны Украины: «Провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Согласовали пакет оборонных договоренностей общей суммой на €4 млрд — для усиления ПВО, развития дальнобойных возможностей и совместного производства дронов».

В частности, Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к системам Patriot и предоставит 36 пусковых установок IRIS-T. Кроме оружия, Берлин заинтересован в украинском опыте цифровизации госуслуг, а военные ведомства договорились об обмене цифровыми данными непосредственно с поля боя.

Осло: стратегическое сотрудничество

Следующей остановкой стало Осло. Несмотря на вечернее время, программа была продуктивной — встреча с премьер-министром Норвегии завершилась подписанием документа, который усилит безопасность Украины.

Реклама

Норвежская сторона подчеркнула, что Украина является приоритетом номер один в оказании помощи, но это сотрудничество является взаимовыгодным.

Йонас Гар Стьоре, премьер-министр Норвегии: «Украина была и остается самым первым получателем норвежской помощи. Украина очень много может дать для нашей страны. Первое — она бьется за будущее Европы. Это такая своеобразная Цитадель стратегического сотрудничества».

В Украину делегация возвращается с конкретными договоренностями, которые уже летом должны превратиться в новое оружие и защиту для украинского неба.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 11:00 15 апреля. РОССИЯНЕ устроили ПЕКЛО! МОЩНЫЕ удары в ДЕНЬ ЖАЛОБЫ! ИСТОРИЯ деда на ЖИГУЛЯХ!