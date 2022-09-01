Визовый шопинг все: как ЕС постепенно опускает железный занавес, обрезая россиянам доступ к Шенгену

Это компромиссное решение и главный результат неформального саммита министров иностранных дел Евросоюза в Праге и долгой дискуссии о целесообразности введения тотального визового эмбарго для россиян. Хотя, по словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, если это решение будет "добросовестно имплементировано всеми государствами-членами ЕС, то будет максимально приближено к тому, что хотела Украина".

Что это значит для россиян на практике? Теперь количество выданных шенгенских виз значительно уменьшится, срок их ожидания и стоимость увеличится (с 35 до 80 евро), а проверка подаваемых станет строже. То есть поехать посмотреть на шпили европейских соборов, чтобы заодно еще и отравить оппонентов Путина, станет почти невозможно.

Остро вопрос безопасности сейчас стоит прежде всего для Финляндии, Эстонии и Латвии, прямо граничащих с Россией. После закрытия неба ЕС для российских авиакомпаний, россияне могут попасть в Европу наземным транспортом через пункты пропуска с Финляндией, Эстонией и Латвией или самолетом через Турцию, Грузию или Казахстан. Это ближайшие к ним страны и оптимальные маршруты, если можно так сказать.

По данным пограничного контроля ЕС Frontex, с начала полномасштабной войны в ЕС с российскими паспортами прибыло более 1 млн. человек. Львиная доля пришлась на Финляндию, Эстонию и Литву (ехали наверняка через Белоруссию).

"Это стало риском для безопасности этих соседних государств. Кроме того, мы видели, как многие россияне едут на отдых и за покупками так, будто в Украине не бурлит война", — сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Однако, что же делать с 12 млн уже выданных россиянам шенгенских виз? Да, среди государств-членов дискутируется возможность их заморозки. С этим поручили разобраться Еврокомиссии. Однако где гарантия, что единства в этом отношении ЕС также не будет, а россияне будут свободно разъезжать по миру, будто ничего не происходит?

За этот месяц, как Зеленский предложил навсегда закрыть границы ЕС даже для "хороших" россиян, чего мы только не слышали. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг настаивал, что более 140 миллионов россиян попадут под общий суд.

Вместе против тотального визового эмбарго выступили также Франция и Германия. По их логике не следует недооценивать влияние на россиян опыта их жизни в демократических странах. Мол россияне, пожившие или поживущие в ЕС, привезут в Россию либеральные ценности и демократию. Однако правда состоит в том, что они скорее привезут холодильники и стиральные машины.

В лагере "против" вместе с Австрией, Германией и Францией также находились Венгрия Греция, Кипр, Италия, Испания и Португалия, где традиционно проживает много россиян. Также туда каждый год приезжают многие российские туристы. Однако сейчас этот поток значительно упал, потому что надо облетать чуть ли не полмира. Эту роскошь могут позволить себе только обеспеченные люди, приближенные к властным кругам. Потому не совсем понятно, почему против визового эмбарго выступали эти южные европейские страны.

В ЕС, наконец, должны признать, что возлагать всю полноту ответственности за полномасштабную кровавую войну против Украины исключительно на Путина, призывая бороться за "ум и сердца" рядовых россиян (как об этом говорят в Берлине и Париже), неправильно. Большинство россиян (Кремль дает 80%) поддерживает Путина, его политику и убийства украинцев. Граждане России действительно считают, что такого государства, как Украина, не должно существовать.

Однако даже такое половинчатое решение ЕС не запрещает его странам-членам вводить собственные меры. Например, Эстония уже заявила, что в ближайшие недели полностью запретит въезд россиянам, даже если они имеют действующую шенгенскую визу. То же собираются сделать Латвия, Литва, Польша и Финляндия. Поэтому если это произойдет, наземные "ворота" в ЕС для россиян будут закрыты.

При этом следует особо подчеркнуть, что предшествовало, хоть и компромиссному, однако все же решению ЕС закрыть "визовый шопинг" для россиян. Выступая в Карловом университете в Праге с речью "Европа – наше будущее", канцлер Германии Олаф Шольц чуть ли не впервые публично поддержал вступление Украины в ЕС. Хотя Берлин раньше был драйвером блокирования нашего вступления как в ЕС, так и в НАТО.

Возможно, в ЕС уже приходят к пониманию, что война России против Украины – это не где-то там далеко, а аппетиты Путина выходят далеко за пределы украинских границ. На фоне по сути расторжения визового соглашения с РФ, так же в Праге имела место международная конференция Forum2000, где все без исключения принимавшие в нем участие министры иностранных дел ЕС высказались очень категорично: Россия не должна выиграть эту войну.

И вот снова в Германии сделали еще одно потрясающее заявление. По мнению генерального инспектора ВС Германии, генерала Эбергарда Цорна, Россия может открыть второй театр войны, задействовав флот и авиацию, а одной из потенциальных горячих точек Калининград. Что ж, возможно и так, однако в четверг, 1 сентября, Москва в очередной раз принялась угрожать Молдове. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия сделает все для защиты русскоязычных в Молдове и военного контингента в Приднестровье.