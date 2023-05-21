Включает ногу пультиком: бойцу вернули способность ходить благодаря вшитому стимулятору

После ранения в бою контрактник ВСУ Сергей Доля перенес более двух десятков операций, но ему не просто спасли ногу, он смог ходить самостоятельно, говорится в ТСН.

Сам момент ранения Сергей плохо помнит, лишь видел, что истек кровью, но встать уже не смог. "Наложил в себе на левую ногу турникет, на правую ногу я уже не успевал, потому что завязался у нас ближний бой, пару минут была память", — рассказывает он.

Со временем Сергею расскажут, что в ближайшей больнице ему остановили кровотечение, сделали перевязку. Но через 6 часов в турникете нога отмерла. Казалось, без радикального метода не обойтись. Очнулся Сергей через пару недель после ранения, но ниже груди тела якобы и не было. Испытывал только круглосуточную фантомную боль и такую сильную, что и спать не мог.

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Сначала врачи Сергею спасали ногу, затем снимали боль, операцию по операции. С особенностями боевых травм наши нейрохирурги раньше не сталкивались. "Это не значит, если мы раньше не сталкивались с военной травмой, что мы не были подготовлены. Наша специальность вышла из войн, из ранений, которые были на поле боя и из этого формировалась нейрохирургия”, — говорят медики.

В Киевский институт нейрохирургии Сергей попал через три месяца после ранения. Отмершую ногу врачи должны были заставить снова ходить. Первые самостоятельные шаги он сделал после 14-й операции. "Порежут ногу, лежишь неделю-две и снова учишься ходить, снова операция и снова учишься ходить", — говорит Сергей.

Инструменты для проведения бойца операций помог доставить в Киев врач Люк Томич. Он собирал гуманистарную помощь в США вместе с другим нейрохирургом Рокко Армондом. Американские врачи по-прежнему консультировали и оперировали украинцев, а с начала полномасштабного вторжения начали помогать и расходниками. Люк Томич хорошо знает, что такое война, когда его дед и баба бежали из Украины от Второй мировой.

Люк Томич говорит, что сейчас он не только делится своим опытом. Напротив, учится и у украинских врачей.

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Чтобы восстановить кровоток по ноге Сергея, артерии заменили искусственными, перешили мышцы, сухожилия и нервные окончания, а работать сам нерв заставили вшитым под кожу стимулятором. Стимулятор на батарейках работает он с помощью пульта. Нейрохирург Игорь Третьяк говорит, такие устройства могут помочь снова встать на ноги бойцам, имеющим нарушение функции нервов ног. “У нас есть буквально единицы, где мы говорим, что мы не можем достичь какого-либо улучшения, другое дело – это улучшение на 20-30 процентов или на 90 процентов по сравнению с тем, что было. 100% восстановить – это очень проблематично, но улучшить качество жизни мы почти во всех случаях достигаем, снять боли, улучшить движения, вернуть чувствительность”, – говорит врач.

Реабилитация после таких операций – год, но все зависит от мотивированности пациента. Сергей Доля в больнице впервые поцеловал и прижал к груди свою новорожденную дочь Ульяну. “У меня было одно желание – это, как мечта такая, вы не поверите, просто взять ребенка, коляску и просто прогуляться. Вот и все, что меня ставило на ноги», – говорит боец.

Сергей еще даже не снял швов, а он уже думает, чем может быть полезным на фронте. Сила духа, это собственно то, что больше всего поражает в Украине американских хирургов. "Они все были сильно ранены, но первый вопрос был, когда я могу обратно к фронту и это вдохновляет", – говорят зарубежные врачи.

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