Включали "Катюшу" и "День победы", потому что их дети "не такие": лагерь в Хмельницкой области попал в скандал

Включали "Катюшу" и "День победы", потому что их дети "не такие": лагерь в Хмельницкой области попал в скандал

В Хмельницком городском совете ТСН.ua заверили, что работники лагеря, причастные к скандалу уже уволились.

В селе Головчинцы Хмельницкой области в детском лагере "Чайка", который подчиняется городскому совету Хмельницкого, включали русские и советские песни. На замечание о недопустимости этого там заявили, что "их дети не такие".

Об этом сообщила в Facebook Леся Иващенко.

Женщина рассказала, что они с пластунами (Национальная скаутская организация "Пласт", целью которой является содействие всестороннему патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи на принципах христианской морали, - ред.) приехали в ТЦ "Берег надежды", где также был детский лагерь "Чайка". Их неприятно поразило то, что женщина, которая себя называла "главной пионервожатой" и местный диджей, постоянно включали детям русскую музыку и устраивали дискотеки под окнами других отдыхающих. Когда же пластуны попросили не включать детям российской попсы, к ним на "разборки" пришел мужчина. А потом в лагере "Чайка" включили еще и "Катюшу" и "День победы". Когда же Леся Иващенко попыталась выяснить, что происходит, работники лагеря ей заявили, что это у них "программа националистическая", а их дети "не такие" и сами якобы просят включать русскую и советскую музыку". Также в пластунки работники лагеря "Чайка" поинтересовались, "празднует ли она День победы".

"Ответы на вопросы, поставили бы они, извиняюсь, "блатняк", по просьбе детей и как нам объяснять детям, у которых родители были или сейчас на фронте, постоянную "мишебратську" музыку в лагере, мы не получили. И вот теперь у меня есть вопрос к управлению образования Хмельницкого городского совета: кто утвердил план воспитательной работы лагеря "Чайка"? Есть ли в том плане празднования непонятно чего под советские песни?", — поинтересовалась Леся Иващенко.

В комментарии ТСН.ua начальница отдела внешкольного образования и воспитательной работы департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая сообщила, что работники, которые включали детям советскую и российскую музыку уже уволились с работы.

"Вчера же вечером работники департамента выезжали в этот лагерь. И действительно работники, причастные к этому инциденту, написали заявления на увольнение. В них взяты объяснения и они в тот же день покинули лагерь", — пояснила нам Анастасия Яровая.

Напомним, в Киеве в теннисном лагере Международной теннисной академии произошел языковой скандал. Ребенка преподаватели заставили общаться на русском языке.

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