Вкусное и очень опьяняющее: у французов начался праздник молодого вина Божоле нуво

Вкусное и очень опьяняющее: у французов начался праздник молодого вина Божоле нуво

Божоле нуво – самое молодое из всех вин во Франции. Его появления французы ждали с особым трепетом

Во Франции стартовал праздник молодого вина – Божоле нуво. Этот хмельной напиток можно употреблять в течение нескольких недель после сбора урожая.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Легкое и красное – вкус этого вина ни один француз ни с чем не спутает.

«Довольно оживленное. Фруктовое легкое, приятное – это то, что нам сегодня нужно, чтобы поднять настроение», – говорит один из дегустаторов.

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И очень опьяняющее. «Нет лучше вина, чем Божоле нуво! Очень вкусное вино», – утверждает посетительница ресторана.

Это Божоле нуво – самое молодое из всех вин во Франции. Его появления французы ждали с особым трепетом, ведь в прошлом году из-за пандемии им не смогли посмаковать. В этом году решили отпраздновать в изобилии. Владельцы кафе завешали свои заведения плакатами о его появлении в меню. От клиентов нет отбоя.

«В этот достаточно сложный период люди держатся за традиции. Даже во время пандемии мы хотим праздновать Божоле нуво. Люди не перестали чувствовать», — убеждает француз Жюльен Ревийон.

Новости мира: во Франции начали праздник молодого вина

Все пробовавшие вино говорят — у него насыщенный ягодный вкус, но некоторые чувствуют в нем вкус других фруктов.

Как с кем правильно пить Божоле, рассказывает француз Феликс. «Это хорошее вино, приятное. Это вино для дружеских встреч. Очевидно, это не самый высокий сорт. Но прекрасно подходит для обеда или после работы», – говорит Феликс.

Наслаждаться Божоле нуво французы смогут всего несколько месяцев. В отличие от других вин – его не хранят долго в погребе. А еще – оно недорогое и доступное.

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