"Влачу жалкое существование": почему раненый военный вышел на Крещатик просить денег

В бригаде, где воевал этот мужчина, ответили, что он находится в очереди на выплату.

В соцсетях получило резонанс видео, на котором изображен мужчина в военной форме с ампутированной ногой, который стоит на столичном Крещатике с надписью "Голодую" и просит прохожих помочь ему.



Одному из блогеров этот мужчина рассказал, что он бывший военнослужащий 93 отдельной механизированной бригады.

"Я уволен. У меня нет семьи, поскольку последние 9 лет моей семьей была армия. Я взорвался на мине в районе Клещеевки, поездил по госпиталям. В июле прошлого года меня уволили. Во время увольнения со мной обязаны полностью рассчитаться. Часть этого не сделана", — рассказал мужчина блоггеру.

На вопрос о том, просит ли он помощи, мужчина ответил, что ему нужно за что-то жить: "Государство не обеспечило меня жильем. Меня поставили на учет. Я — ВПЛ. Сказали, что в течение трех лет мне заплатят денежную компенсацию на покупку жилья. Сейчас я с адвокатом пишу жалобы. Я арендую жилье, лечу зубы, нужны деньги".



В свою очередь автор видео говорит следующее: "Друзья, это центр, Киев, Крещатик. Это очень грустно, что у нас так происходит. Нет слов".



Как выяснил ТСН.ua, мужчина в военной форме — это Евгений Ломский, который действительно был военнослужащим 93 бригады. В комментарии для ТСН.ua он рассказал, что к рядам ВСУ присоединился в 2015 году добровольцем, некоторое время назад взорвался на мине, а сейчас, как он выразился, "влачет жалкое существование".

Что сообщили в бригаде

В самой бригаде нам ответили, что о ситуации осведомлены и рассказали детали этой истории.



В комментарии для ТСН.ua в 93-й бригаде ответили, что бригада выполнила перед этим военнослужащим все обязательства и сейчас он ожидает выплаты, то есть находится в очереди.



"Этот военнослужащий получил инвалидность в сентябре", — рассказала нам спикер бригады Ирина Рыбакова.



По ее данным, после этого военнослужащий по каким-то причинам не хотел идти на сотрудничество с патронатной службой, помогающей всем раненым с оформлением документов, а также отказался от общения с побратимами, которые хотели приехать и помочь ему.

По данным бригады, в документах имела место ошибка, но сроки оформления выплаты по ранению не были нарушены.

"14 января Киевский городской ТЦК направил пакет документов по Ломскому на получение им денежной помощи в связи с инвалидностью. Все обязательства воинской части перед Ломским выполнены. Ломский стоит в очереди на выплату", — сообщила нам глава патронатной службы Алина Карнаухова.

Кроме того, в бригаде признают, что оформление такого обеспечения — бюрократически сложная процедура и занимает определенное время.

"В этот период человек может оказаться в затруднительном положении. Патронатная служба и побратимы действительно хотели помочь", — рассказали нам в 93-й бригаде.

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