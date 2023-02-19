Владельца одесского кафе, выгнавшего посетительницу за украинский язык, проверяют на "государственную измену"

Владельцу грозит штраф – от трех с половиной до восьми тысяч гривен, но в полиции внимательно изучают все видео инцидента.

Скандал в Одессе: посетительнице не только отказали в обслуживании на украинском, но и выгнали из кафе, потому что требовала соблюдения языкового закона. Владелец заведения заявил, что он привык общаться на русском. То, что женщина услышала дальше, заставило ее обратиться в полицию. Она обнародовала видео инцидента в соцсетях и это вызвало волну возмущения не только в Одессе, но и по всей стране, говорится в ТСН.

Людмила говорит, что именно это заведение для ужина выбрала неслучайно. Девушка – член общественной организации, имеющей целью проверку соблюдения языкового закона. В этом кафе, говорит, языкового закона придерживаться даже не собирались. "Обслуживали меня также на русском языке, и когда я сделала замечание официанту, он сказал фразу, которую я часто слышу: "Если вы меня попросите, я могу общаться с вами на украинском", — рассказывает девушка.

Официант действительно перешел на украинский, но владельца кофейни это изрядно возмутило. Мужчина не только наотрез отказался перейти на государственную, в лоб посетители заявил, что заведение закрывается, и выставил ее за дверь.

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Весь инцидент Людмила сняла на телефон и выложила в соцсеть. Говорит, мужчина не только отказывался общаться по-украински, но и фактически цитировал российскую пропаганду. Они сказали, что не собираются ничего менять, они не собираются предоставлять услуги на украинском языке. Нарративы, которые дальше я услышала были прям по методикам пропаганды: "Одесса — это русский город, где общаются на русском языке, одесситы — это отдельная нация, которая общается на русском", — рассказывает Людимила.

Женщина обратилась в полицию. Инцидент, который она обнародовала в соцсети, взбудоражил тысячи пользователей по всей стране, которые преимущественно поддержали корреспонденту.

Заведение посетили правоохранители и Уполномоченная по защите государственного языка. С владельцем провели профилактическую беседу и составили админпротокол. "Меню они перевели уже на украинский. Одновременно меню, которое я видела, написанное мелом на доске, оно было русским и в дальнейшем владелец своей вины как таковой не признает. Будем видеть или нарушения будут повторяться", — говорит Уполномоченная по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк.

За нарушение закона и свои скандальные заявления владелец кафе так и не извинился, более того — продолжает настаивать, что украинский не является обязательным. "В Одессе большинство людей говорит на русском языке, так исторически сложилось, это многонациональный город, я могу говорить на украинском языке, но если я говорю с трудом, зачем его извращать", — уверяет владелец кафе Сергей.

Меню после скандала перепечатали на украинском и это единственное, что изменилось из кофейни. Владельцу грозит штраф – от трех с половиной до восьми тысяч гривен, но в полиции внимательно изучают все видео инцидента. Если заявления владельца кофейни будут иметь признаки государственной измены, дело переквалифицируют и это будет уже уголовная ответственность.

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