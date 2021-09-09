Владельцы сертификатов вакцинации получат преимущества в "желтой" и "красной" зонах карантина

Владельцы сертификатов вакцинации получат преимущества в "желтой" и "красной" зонах карантина

В Минздраве готовят соответствующие изменения в карантинные нормы.

Главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал, какие льготы получат владельцы сертификатов вакцинации в случае усиления карантинных ограничений.

Об этом он сообщил 9 сентября во программе " Право на власть" на 1 + 1.

По его словам, ограничения "желтой" и "красной" зоны не будут касаться случаев, когда весь персонал этих учреждений и все посетители будут иметь сертификат вакцинации.

"Бизнес сможет самостоятельно решать, по какому механизму ему работать. Или по правилам "желтой" зоны с определенными ограничениями, теряя свой доход, или по упрощенным правилам для вакцинированных ", — отметил Игорь Кузин.

Заместитель министра здравоохранения сообщил, что в Минздраве сейчас готовятся соответствующие изменения в карантинные нормы.

Бизнес может самостоятельно решать, по какому механизму работать - Игорь Кузин о карантинных нормах

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку