Владелица салона красоты в Киевской области требовала стереть патриотические рисунки на асфальте: чем это обернулось

В городке Макаров в Киевской области владелица местного салона красоты возмутилась из-за детских рисунков мелом на асфальте возле ее заведения. Дети вынужденной переселенки из временно оккупированного региона Запорожья, жены военного Виктории Середы нарисовали сине-желтые флаги и сделали надписи “Слава Украине! Героям слава". Владелица заведения Ирина Дворская устроила скандал, требуя смыть "эту гадость", якобы ради чистоты двора.

Какое продолжение получил этот скандал, говорится в сюжете ТСН.

В пятницу, 22 сентября, Виктория Середа выложила в соцсети видео, рассказав о конфликте с владелицей салона красоты во время посещения этого заведения с детьми и приехавшим в отпуск мужем. По ее словам, бизнесвумен отругала детей и оскорбляла ее семью из-за детских рисунков мелом на асфальте.

Уже на следующий день, когда об этом случае узнали местные жители, возле этого заведения появилось еще больше рисунков с сине-желтыми флагами и патриотическими лозунгами.

А в воскресенье утром фасад салона красоты и площадь перед ним разрисовали уже масляными красками. На асфальте появились изображения сине-желтых флагов, а на витринах заведения разноцветные надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Владелица салона красоты называет это "вандализмом".

В разговоре с журналистом ТСН Ирина Дворская отрицала какие-либо оскорбления государственной символики, военных или семьи Виктории Середы.

На видео с камер наблюдения, которые удалось просмотреть, видно, что между владелицей заведения и семьей возле него происходит общение, но запись проходила без звука. Муж Виктории, который сейчас снова находится на войне, по телефону подтвердил, что они вынуждены были уйти из салона красоты, не получив услуг из-за оскорбений со стороны владелицы.

Владелица салона красоты утверждает, что ее заведение разрисовали около двух часов ночи, во время комендантского часа.

"Это неприятно. Хочется для людей как лучше, а видите как получается”, — говорит Ирина Дворская.

Виктория Середа отрицает причастность своей семьи или знакомых к этому инциденту.

“По рисункам краской пусть полиция разбирается, какое наказание предусмотрено. Мне приятно, что люди реагируют и поддерживают”, – сказала она.

Кстати, во время пребывания съемочной группы к салону красоты пришли местные жители с национальным флагом, чтобы выразить свою поддержку жене военного.

В полиции пообещали предоставить все комментарии в понедельник, 25 сентября.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Патриотический скандал в Макарове! Не понравился флаг на асфальте — получай краской по всему зданию!"

Напомним, ранее в Киевской области произошел языковой скандал — посетительницу одного из бутиков в ТЦ "МаркМолл" в Броварах принципиально отказались обслуживать на украинском.

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