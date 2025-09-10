Владельцам квартир более 60 «квадратов» угрожают описанием кастрюль за долги: что произошло

Налоговая предупреждает владельцев квартир, что может прийти описать имущество / © ТСН

Владельцы жилой недвижимости, общая площадь которой превышает 60 квадратных метров и своевременно не уплатили налог по разным причинам, начали получать угрожающие предупреждения от налоговой об описании имущества.

Свою историю для ТСН.ua рассказала киевская учительница, мать двоих детей, которая сейчас находится в декрете. Она владеет в столице двумя с половиной квартирами, общая площадь которых чуть больше 120 квадратных метров.

«Я владею двумя двухкомнатными квартирами и половиной трехкомнатной. Недавно из налоговой мне пришло письмо о том, что уполномоченный инспектор намерен прийти и описать принадлежащее мне имущество, если я не заплачу налог на свою недвижимость. Как оказалось, долг на сегодня составляет почти 17 тысяч гривен», — рассказала нам эта киевлянка.

И подчеркнула: «Есть понимание, что налоги надо платить, но ни разу меня никто не предупреждал о долге, не предупреждали, когда он был еще не столь велик и, соответственно, не было угрозы описания или изъятия моего имущества. Когда я позвонила в налоговую, мне ответили, что письмо об описании моего имущества — это уже второй этап действий налоговиков. То есть третий — это физическое описание моего имущества, которое можно продать на аукционе. Если налоговая так проинформирована о недвижимости, то почему-то моих номеров телефонов для информирования не нашли…».

По словам киевлянки, она как законопослушная гражданка, владеющая площадью более 60 квадратных метров, намерена уплатить налог за «квадраты», которые государство считает роскошью.

«По совету налоговой я создала электронный кабинет и обнаружила, что долги тянутся уже несколько лет. Если бы меня вовремя информировали, то, конечно, такого накопления я бы не допустила. В налоговой мне также объяснили, что после уплаты долга все претензии аннулируются», — резюмировала она.

Если больше 60 «квадратов», то человек считается богачем

Ситуацию касательно уплаты налогов за недвижимое имущество в комментарии для ТСН.ua разъяснила адвокат Марина Бекало, которая специализируется в том числе и в вопросах налогового законодательства.

«Владельцы объектов жилой недвижимости (одной или нескольких), превышающей в совокупности определенные законодательством объемы, должны платить налог на недвижимое имущество за каждый кв.м. по ставке, определяемой местными властями. Так, льготный объем, не подлежащий налогообложению на нежилую недвижимость, составляет: квартира/квартиры независимо от их количества — 60 кв. м., жилой дом/дома независимо от их количества — 120 кв. м., для других типов объектов жилой недвижимости — 180 кв. м.», — разъясняет Марина Бекало.

И продолжает: «Итак, все, что выше указанных объемов, подлежит налогообложению за каждый «лишний» кв.м. К примеру, лицо владеет жилой недвижимостью 85 кв. м. (квартира или несколько в совокупности), налогооблагаемой базой в данном случае будут «лишние» 25 кв.м.».

Вычисление налога

Как отмечает Марина Бекало, вычисление налога осуществляет налоговая по месту регистрации собственника имущества и направляет по почте по адресу регистрации налоговое уведомление-решение об уплате налогового обязательства до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом).

«В случае, если налогоплательщик был авторизован в электронном кабинете налогоплательщиков, то он также может эти налоговые сообщения (в том числе налоговые долги) увидеть у себя в кабинете», — говорит адвокат.

И добавляет важный нюанс: «Также следует отметить, что в случае, если налоговая не направила (не вручила) уведомление в сроки до 1 июля, налогоплательщик освобождается от ответственности за несвоевременную уплату налогового обязательства. То есть собственник имущества не будет платить штраф или пеню за несвоевременную уплату налога, если налоговая нарушила сроки отправки».

Сроки для оплаты

Марина Бекало разъясняет, что налоговое обязательство уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налоговой.

«В случае неуплаты налога в указанный срок у налогоплательщика возникает налоговый долг. Согласно Налоговому кодексу, право налогового залога возникает со дня возникновения налогового долга. Право налогового залога не применяется, если общая сумма по долгу не 3060 грн», — отмечает адвокат.

Что из имущества могут описать

На этот вопрос Марина Бекало отвечает следующим образом: «Имущество, на которое распространяется право налогового залога, оформляется актом описания. В акт описания включается имущество, которое может быть использовано как источник погашения налогового долга. Описание имущества в налоговый залог осуществляется исходя из решения руководителя налогового органа. В случае, если собственник имущества отказывается допустить представителей налоговой к составлению акта описания, в таком случае налоговиками составляется акт отказа, являющийся основанием для обращения в суд об аресте банковских счетов и остановке расходных операций на счетах/электронных кошельках налогоплательщика, запрете отчуждения таким налогоплательщиком имущества и об обязательстве такого налогоплательщика допустить налоговиков для описания имущества в налоговый залог».

Уточняя, адвокат говорит, что под описание может попасть любое ликвидное имущество, которое может быть использовано как источник погашения налогового долга, может быть включено в акт описания имущества в пределах стоимости налогового долга.

Как узнать о возможном долге

Об этом Марина Бекало говорит следующее: «Владельцы недвижимого имущества (владеющие недвижимостью более 60 кв.м. для квартир и 120кв.м для домов), имея доступ к электронному кабинету налогоплательщика, получают информацию об имеющихся начисленных налоговых обязательствах и/или налоговом долге. Те, кто не пользуется электронным кабинетом, должны просматривать почтовый ящик после 1 июля каждого года или обращаться непосредственно в налоговую по месту регистрации за информацией. Чтобы не пропустить сроки уплаты и/или сроки обжалования».

