"Власть пытается быть хорошей": волонтер резко высказалась о мобилизации в Украине

В Украине заговорили о мобилизации женщин и снижении мобилизационного возраста.
В Украине чертовски много мобилизационного резерва, но власть "играется" в то, что пытается быть "хорошей".
Такое мнение в интервью ТСН высказала волонтер, военная, активистка Майдана Леся Литвинова.
"Ты видишь, что происходит с мобилизацией. У нас не хватает мобилизационного резерва? У нас чертовски много мобилизационного резерва. Но власть играет в то, что пытается быть хорошей. Хорошим для кого? Для большинства, а не воюет – большинство. И нужно быть хорошими для них, а не для тех, кто оказался в заложниках. Вот те взрослые, которые сами встали и ушли или те, кто не спрятались”, — говорит Литвинова.
По ее словам, сейчас в Украине пытаются говорить о мобилизации женщин, снижении мобилизационного возраста до 18 лет.
“Об этом можно говорить, и я не против мобилизации женщин, и я не против снижения мобилизационного возраста. Я против того, чтобы это делали до того, как сделали все возможное, чтобы те, кто сейчас должен идти воевать — шли и воевали", — рассказала волонтер.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: В РФ НЕ ВСЕ ХОРОШО С МОБИЛИЗАЦИЕЙ! ЭТО ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ! ЧТО ДАСТ ЗАМОРОЗКА? | Литвинова интервью
Читайте также: