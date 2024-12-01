"Власть пытается быть хорошей": волонтер резко высказалась о мобилизации в Украине

В Украине чертовски много мобилизационного резерва, но власть "играется" в то, что пытается быть "хорошей".

Такое мнение в интервью ТСН высказала волонтер, военная, активистка Майдана Леся Литвинова.

"Ты видишь, что происходит с мобилизацией. У нас не хватает мобилизационного резерва? У нас чертовски много мобилизационного резерва. Но власть играет в то, что пытается быть хорошей. Хорошим для кого? Для большинства, а не воюет – большинство. И нужно быть хорошими для них, а не для тех, кто оказался в заложниках. Вот те взрослые, которые сами встали и ушли или те, кто не спрятались”, — говорит Литвинова.

По ее словам, сейчас в Украине пытаются говорить о мобилизации женщин, снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

“Об этом можно говорить, и я не против мобилизации женщин, и я не против снижения мобилизационного возраста. Я против того, чтобы это делали до того, как сделали все возможное, чтобы те, кто сейчас должен идти воевать — шли и воевали", — рассказала волонтер.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: В РФ НЕ ВСЕ ХОРОШО С МОБИЛИЗАЦИЕЙ! ЭТО ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ! ЧТО ДАСТ ЗАМОРОЗКА? | Литвинова интервью

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