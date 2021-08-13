Власть теряет город за городом, гуманитарная катастрофа разворачивается на глазах: что происходит в Афганистане

Власть теряет город за городом, гуманитарная катастрофа разворачивается на глазах: что происходит в Афганистане

Кабул в пробках — целые районы города перекрыты, потому что власть боится нападений самоубийц-подрывников.

Немедленно покинуть страну призывает украинский МИД всех соотечественников, которые сейчас находятся в Афганистане.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Официальные власти там теряют город за городом, провинцию за провинцией. После того, как Соединенные Штаты начали выводить войска, "Талибан" — перешел в наступление. Теперь американцам и британцам приходится — возвращать свой контингент в Афганистан, правда только для того, чтобы эвакуировать оттуда персонал посольств. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал: в Афганистане сейчас не более сотни украинцев, впрочем пока желания выехать оттуда никто не высказал.

"Защита украинских граждан за рубежом является приоритетом. Мы уже начали отрабатывать пути эвакуации из Афганистана, если поступят такие обращения. Сейчас украинцы не обращались в МИД с просьбами эвакуировать их", — отметил он.

Новости Украины: МИД призывает граждан немедленно покинуть Афганистан из-за военную агрессию

Между тем последняя попытка договориться с талибами произошла в столице Катара с участием афганских властей, Штатов, Китая и России. Однако "Талибан" от предложения разделить власть отказался и заявил: тихо в стране станет только после того, как они превратят ее в исламистский эмират.

Второй по величине город Афганистана, Кандагар — переходит к "Талибану" без заметного сопротивления. Три тысячи американских военных возвращаются в страну — только для того, чтобы помочь эвакуировать гражданский персонал из посольства в Кабуле и других американцев, которым рекомендовано немедленно покинуть Афганистан.

Кабул в пробках — целые районы города перекрыты, потому что власть боится нападений самоубийц-подрывников. Беженцы — стекаются со всей страны и сидят под открытым небом. Гуманитарная катастрофа разворачивается на глазах.

Война с радикальными исламистами в Афганистане длится без малого двадцать лет. После масштабного теракта в Соединенных Штатах, который навсегда изменил мир — Америка и ее союзники по НАТО начинают войну в Афганистане. Уже через несколько месяцев Джордж Буш младший радостно сообщает: "Благодаря нашим военным, нашим союзникам и храбрым афганским бойцам, режим "Талибана" умирает".

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"До конца этого года переходный период закончится, ответственность за безопасность Афганистана с тех пор будет лежать на афганских силах. Война Америки в Афганистане подходит к ответственному концу", — заявлял он.

Этого не произошло. Решительно выводить войска начал только Трамп — и Байден в этом поддержал решение предшественника. Хотя многие аналитики предупреждали о последствиях. Мирные переговоры с талибами идут с прошлого года, но никакого прогресса нет.

"Афганские военные — на стороне правительства, которое большинство считают коррумпированным. Многим не платили месяцами. Комбаты держат в подразделениях военных, которых давно нет и получают их зарплату. Все кто может, продают бензин, технику и боеприпасы. А с другой стороны — им противостоят идейные, мотивированные талибы ", — отмечает военный аналитик Билл Роджио.

С начала августа талибы захватили две трети страны, города они берут — почти не встречая сопротивления. Соединенные Штаты заявили, что афганцы должны сами бороться за свое государство. Евросоюз грозит талибам прекратить финансовую поддержку Афганистана, если в стране введут шариат — религиозное мусульманское право. Талибов все это пока не сдерживает.

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