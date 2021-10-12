Влияет ли вакцинация на беременность и почему может нарушиться менструация: ответы на главные вопросы

Влияет ли вакцинация на беременность и почему может нарушиться менструация: ответы на главные вопросы

Согласно всем данным, собранным исследователями, никаких доказательств того, что вакцины против COVID-19 влияют на шансы забеременеть, течение беременности, роды и ребенка, нет.

Как только первая вакцина против COVID-19 пересекла финишную линию и была одобрена для использования, вокруг нее начали разрастаться фейки и дезинформация. Один из популярных мифов, которому нет ни одного научного доказательства, утверждает, что мол вакцина вызывает бесплодие у женщин и влияет на течение беременности. Несмотря на то, что миф быстро развенчали, он облетел различные платформы социальных сетей, приведя к многочисленным дискуссиям.

Делать или нет прививку против COVID во время беременности — личное дело каждого. Но принимая решение, следует убедиться в том, что получили как можно больше достоверной информации о COVID и о вакцине. Прежде всего, стоит проконсультироваться с опытным врачом или акушером, а еще лучше с несколькими такими специалистами.

Так, ТСН.ua. пообщалась с главным санитарным врачом Украины, заместителем министра здравоохранения Игорем Кузиным, медицинским экспертом ЮНИСЕФ в Украине, врачом-инфекционистом Екатериной Булавиновой, врачом высшей категории, акушерком-гинекологом, кандидатом медицинских наук Янютой Саар Мустафаивной, акушерком-гинекологом генетиком Олесей Красий и акушером-гинекологом Светланой Соломенко и узнала, есть ли риски вакцины против COVID-19 для беременных и плода, что советуют эксперты и к каким осложнениям коронавирус может привести у невакцинированной роженицы.

Факты и вымыслы

Миф №1: Вакцины против COVID-19 мало исследованы и не тестировались на беременных

Научное объяснение

Сначала беременным женщинам действительно не рекомендовали вакцинироваться и их исключили из клинических испытаний, но лишь потому, что влияние вакцин на беременных женщин изучается в последнюю очередь, когда они уже пройдут испытания на другой популяции.

Впрочем, хотя именно беременные женщины не были привлечены к участию в этих испытаниях, были случаи, когда женщины из группы добровольцев беременели. В случаях, когда это произошло, негативного влияния на беременность или ребенка не было.

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Также есть много исследований, которые указывают на безопасность вакцинации против COVID-19 как для беременных, так и для тех, кто кормит грудным молоком ребенка, и тех, кто планирует беременность. А в связи со стремительным распространением штамма "Дельта", по словам ученых, лучшим методом защиты беременных от потенциального негативного воздействия COVID-19 является именно вакцинация.

Так, последние данные Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) в США свидетельствуют, что вакцины против COVID-19 хорошо переносятся беременными, женщинами, которые планируют беременность или выкармливают грудью. В частности, благодаря дополнительным данным в специально созданном приложении V-safe, CDC проанализировал данные тысяч вакцинированных беременных и не обнаружил никаких проблем для рожениц и их плода.

Уже в августе 2021 года в Центре контроля и профилактики заболеваний официально рекомендовали беременным прививаться от COVID-19, заявив, что заражение коронавирусом, особенно штаммом "Дельта", несет серьезный риск для здоровья и женщины, и ребенка. Беременные женщины, которые заболели COVID-19, имеют больший риск преждевременных родов, выкидышей и других осложнений.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также рекомендует беременным с высоким риском заражения рассмотреть вопрос вакцинации из-за большого риска COVID-19 во время беременности и повышенного риска преждевременных родов. Также ВОЗ заявила, что нет доказательств того, что вакцинация во время грудного вскармливания имеет любое негативное воздействие на мать или ребенка. В то же время тяжелое течение болезни у матери, конечно, может угрожать и ребенку.

Еще одно исследование с участием 36 пар провела команда сотрудников отделения акушерства и гинекологии медицинского центра Sheba в израильском городе Тель-Хашомер. Они привлекли пары, которые прошли курс лечения от бесплодия до вакцинации, но лечение не дало результатов. После прививки вакциной Pfizer они начали еще один лечебный курс.

Исследователи сравнили параметры пациентов до и после прививки и обнаружили, что введение вакцины не повлияло ни на резерв яичников у женщин, ни на функциональность половых органов.

Ученые Университета Майами тоже исследовали влияние мРНК-вакцин (Pfizer и Moderna) против коронавируса на мужскую фертильность и также зафиксировали отсутствие какого-либо влияния. В то же время, есть доказательства, что именно вирус — а не вакцина — потенциально может негативно повлиять на выработку спермы.

А что говорят врачи?

В свою очередь, медицинский экспертом ЮНИСЕФ, врач-инфекционист Екатерина Булавинова в разговоре с ТСН.ua отметила, что несмотря на то, что в мире миллионы людей уже вакцинировались против коронавируса, и некоторые страны прививают даже третьей дозой, в Украине же до сих пор распространяется утверждение, что, мол, вакцины прошли недостаточно испытаний. Булавинова заявляет, что не разделяет такой позиции, поскольку не понимает о, какком недостаточном испытании идет речь.

"Почти вся Канада, все США вакцинировались против коронавируса. Это большая территория с огромным количеством людей. Сейчас этими же вакцинами люди получают третью уже дозу. То есть, уже есть стратегия, например, во Франции третья доза всем, кто старше 65 лет, в Израиле — вообще всему населению. каких еще испытаний нам не хватает? .. Поскольку клинические испытания это всегда определенное количество добровольцев, а тут готовый продукт получили миллионы и миллионы людей, мы хотим, которых еще клинических испытаний нам не хватает?" — высказалась она.

Беременность и вакцинация против COVID-19: инфекционист Булавинова ответила на главные вопросы

Миф №2: Вакцины COVID-19 вызывают бесплодие

Научное опровержение

Обществом распространяется заблуждение, что якобы после вакцинации против COVID-19 иммунная система организма может атаковать синцитин-1, ключевой белок, необходимый для формирования плаценты и привести к выкидышу. Существует также утверждение, что белок-спайк вируса COVID-19 и синцитин-1 настолько похожи, что иммунная система может ошибочно принять одно за другое.

Это утверждение было проверено в недавнем исследовании, которое не показало иммунной перекрестной реакции между протеином-шипом и синцитином-1, что опровергло утверждение.

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Таким образом, несмотря на опасения и дезинформацию, согласно ВОЗ, нет никаких данных, которые бы свидетельствовали о том, что вакцинация от COVID-19 влияет на фертильность. А поэтому нет необходимости избегать беременности после прививки.

Обьяснение врачей

Объясняя, почему утверждение о мол наступлении бесплодия после вакцинации невозможно, акушер-гинеколог Светлана Соломенко отметила, что фейки о вакцинации и влияния на репродуктивную систему распространяют о различных вакцинах, не только против коронавируса. Врач отметила, что вакцинация не влияет ни в коем случае на репродуктивную функцию.

"Сама вакцинация не влияет ни в коем случае на репродуктивную функцию. Сама структура вакцины, ее строение, и затем работа в организме, связана только с иммунной системой и никоим образом не влияет на гормональное состояние и на половую функцию. Она только способствует образованию иммунной ответы на этот вирус", — пояснила акушер-гинеколог.

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Кроме того, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Янюта Саар Мустафаивна для ТСН.ua напомнила, что несмотря на большое количество фейков, их уже опровергнуто и доказано, что вакцинация никоим образом не влияет на беременность и вынашивание беременности.

"Действительно, на сегодняшний день существует очень много мифов о вакцинации против коронавируса. И один из самых популярных — влияние вакцинации на возможность забеременеть и вынашивать ребенка. Но сегодня эту гипотезу уже опровергнуто и доказано, что вакцинация никоим образом не влияет на беременность и вынашивание беременности", — сказала она.

В свою очередь, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин отметил, что беременность — это то состояние, в котором вакцинация является показанной.

В Минздраве рассказали, можно ли вакцинироваться против COVID-19 беременным женщинам

"Потому, что беременность и одновременно "ковид", это такое положение, когда повышается риск проблем с беременностью и проблемы тяжелого течения коронавируса", — пояснил Игорь Кузин.

Медицинский эксперт ЮНИСЕФ, врач-инфекционист Екатерина Булавинова, в свою очередь, заявила, что ситуация, которая происходит с вакцинацией против COVID-19 у беременных женщин в Украине, является национальной трагедией. Она выразила мнение, что миф о бесплодии распространили боты, которые приписывали это вакцине Pfizer.

В то же время инфекционист отметила, что из-за влияния этих мифов в Украине ежедневно умирает много невакцинированных людей.

"Во-первых, понятие бесплодия достаточно широкое. То есть, люди могут не иметь детей по очень многим причинам и не на одну из них вакцина ни биологически, ни каким другим образом повлиять не может. Все страны с развитой экономикой вакцинируют детей от 12 лет. Получили эту вакцину миллионы взрослых людей детородного возраста, в том числе и молодежи. Неужели украинцы считают, что во всех странах никто не задумывался и есть какой-то риск бесплодия и никто бы его не заметил и не исследовал. Мы вакцинируемся одними из последних, у нас охват вакцинации значительно ниже, чем в других странах. Все безопасно, хорошо переносится, вакцины эффективны", — сказала Булавинова.

Также в комментарии ТСН.ua акушер-гинеколог, генетик Олеся Красий, заметила, что откладывать беременность после прививки не нужно, ведь не считается, чтобы вакцинация влияла на фертильность.



"Распространяется утверждение, что якобы мРНК-вакцина Pfizer/BioNTech учит иммунную систему организма атаковать белок синцитин, который участвует в формировании плаценты, а это, в свою очередь, приведет к бесплодию у женщин. Однако это не так. Более 160 000 беременных на сегодня в США — участников программы V-safe After Vaccination Health Checker, разработанной Центром контроля заболеваний США (CDC), указали, что на момент вакцинации были беременными. Нет никаких научных аргументированных доказательств того, что вакцины могут навредить беременной или эмбриона. Вакцинация против COVID-19 показана беременным женщинам, ее не следует откладывать до родов. Эта рекомендация базируется на все более обнадеживающих данных по безопасности и эффективности вакцин против COVID-19 во время беременности, а также на данных о том, что сама беременность ассоциируется с повышенным риском тяжелой инфекции. клинически доступны вакцины против SARS-CoV-2 не содержат вируса, который размножается (реплицируется)", — высказалась врач. "Распространяется утверждение, что якобыPfizer/BioNTech учит иммунную систему организма атаковать белок синцитин, который участвует в формировании плаценты, а это, в свою очередь, приведет к бесплодию у женщин. Однако это не так. Более 160 000 беременных на сегодня в США — участников программы V-safe After Vaccination Health Checker, разработанной Центром контроля заболеваний США (CDC), указали, что на момент вакцинации были беременными. Нет никаких научных аргументированных доказательств того, что вакцины могут навредить беременной или эмбриона. Вакцинация против COVID-19 показана беременным женщинам, ее не следует откладывать до родов. Эта рекомендация базируется на все более обнадеживающих данных по безопасности и эффективности вакцин против COVID-19 во время беременности, а также на данных о том, что сама беременность ассоциируется с повышенным риском тяжелой инфекции. клинически доступны вакцины против SARS-CoV-2 не содержат вируса, который размножается (реплицируется)", — высказалась врач.

Миф №3: Технология вакцинации мРНК ни была опробована достаточно долго, чтобы узнать, вызывает ли она бесплодия



Хотя мРНК является новой технологией по сравнению с другими методами создания вакцин, были проведены многочисленные испытания на людях с использованием вакцин мРНК против гриппа, Эболы и вируса бешенства задолго до пандемии COVID-19.

Фактически, первое испытание вакцины против мРНК на людях началось еще в 2006 году, то есть к созданию вакцин против коронавируса ученые имели около 15 лет для изучения этой технологии. На основании современных исследований нет никаких доказательств, свидетельствующих о долгосрочные проблемы с возможностью к зачатию, которые могли бы возникнуть вследствие применения вакцин мРНК.

В разговоре с ТСН.ua медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова напомнила, что это неживая, инактивированная вакцина и раньше женщин прививали и другими инактивированными вакцинами, например, против гриппа, дифтерии и столбняка, гепатита В. Булавинова отметила, что вакцина против коронавируса является безопасной, а потому раз подчеркнула важность вакцинации беременных, находящихся в группе риска COVID-19, последствия которого могут быть летальными.

"Беременные женщины сверхвысокая группа риска "ковида". Они сейчас поступают в перинатальные центры, рожают там с "ковидом", кто-то умирает, у кого умирают дети. Это не правильно, так как беременная женщина должна быть вакцинированой на любом сроке беременности и защищена от коронавируса. Женщины разделились на несколько групп: кто-то боится вакцинации, поскольку ошибочно полагают, что это как-то может влиять на течение беременности. Это инактивированная вакцина, во всех странах вакцинируют беременных женщин с высоким охватом, достаточно данных по мРНК вакцинам о том, что никаких проблем от них нет ни для женщины, ни для ребенка. И в других вакцин тоже есть такие данные, просто их больше по Pfizer и Moderna", — сказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ.

Министерство здравоохранения Украины

Практические советы и ответы врачей на актуальные вопросы по вакцинации беременных

Нужно ли откладывать беременность или лечения бесплодия, если в планах вакцинация?

Текущие рекомендации говорят, что причин откладывать зачатие, нет. Если женщина забеременела после получения первой дозы вакцины против COVID-19, не следует откладывать вторую прививку.

Как объяснила акушер-гинеколог Олеся Красий, откладывать планирование беременности или лечения бесплодия, если женщина/мужчина планируют сделать прививку, не следует. По ее словам, наоборот, вакцинация против COVID-19 рекомендуется женщинам, которые пытаются забеременеть или планируют забеременеть. Врач уточнила, что они и их партнеры относятся к приоритетным группам вакцинации.

"Учитывая механизм действия и профиль безопасности вакцин, считается, что вакцины против COVID-19 не увеличивают риск бесплодия. Нет необходимости откладывать беременность после вакцинации от COVID-19. Согласно рекомендации Королевского колледжа акушерства и гинекологии: вакцинация не должна быть барьером для женщины беременеть, хочешь — беременней через 5 минут после вакцинации", — заявила акушер-гинеколог Олеся Красий.

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Аналогичное мнение высказала и еще одна акушер-гинеколог Светлана Соломенко, которая тоже не советует откладывать вакцинацию, если есть в планах беременность.

"Откладывать вакцинацию не следует, но нужно понимать, что после вакцинации должно пройти месяц. После этого можно беременеть спокойно, не переживая. Почему должно пройти месяц, потому что должно пройти полный цикл вакцинации — в большинстве вакцин это 21 день, чтобы образовался достаточный иммунитет, чтобы беременная женщина не имела страха заболеть и иметь какие-то осложнения уже от "ковида", — пояснила врач.

Кроме того, такого же мнения и врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Янюта Саар, которая тоже говорит, что откладывать планирование беременности или лечения бесплодия из-за вакцинации не следует.

"Нет, не нужно откладывать. Напротив вакцинированы пациенты имеют иммунитет против коронавируса, антитела, и откладывать рождение ребенка или планирования беременности не нужно", — отметила она.

Кому из беременных лучше отложить прививку до родов? В течение какого времени после родов можно вакцинироваться?

После родов, как уточняет акушер-гинеколог Светлана Соломенко, лучше вакцинироваться через три недели. По ее словам, это связано сугубо с послеродовым периодом, в который происходит повышенная склонность к образованию тромбов.

"О противопоказаниях у каждой конкретной женщины — это она обсуждает со своим врачом, который ведет это беременность. Учитывая анамнез женщины и анализов, поэтому перед вакцинацией женщины должны обратиться к врачу и нанять, можно ли им вакцинироваться или нет. Сама беременность не является противопоказанием. Такого нет. Есть индивидуальные противопоказания у каждого человека, но беременность не является этим", — уточнила врач.

Также в списке противопоказаний для прививки, как во время беременности, так и после родов, по данным акушера-гинеколога Олеси Красий, будут тяжелые аллергические реакции/анафилаксии.

Министерство здравоохранения Украины

Какую вакцину беременным и в каком триместре разрешено делать прививки?

Вакцинироваться против коронавируса беременным женщинам разрешено только мРНК вакцинами (Pfizer-BioNTech, Moderna), интервал ввода — дважды, через 21 день. Прививку можно делать в любом триместре беременности.

"В ситуации, когда все спокойно с "ковидом", как было летом, мало случаев и госпитализаций, женщина могла подождать, например, к более позднему сроку беременности. Сейчас мы очень просим беременных на любом сроке немедленно вакцинироваться — это разрешено, рекомендуется CDC в США, ВОЗ, Американской ассоциацией акушеров-гинекологов и многими европейскими ассоциациями акушер-гинекологов и во многих странах акушер-гинекологами", — отметила врач-инфекционист Екатерина Булавинова.

Акушер-гинеколог Светлана Соломенко также говорит, что беременная женщина может вакцинироваться на любом сроке беременности, если у нее нет каких-то личных противопоказаний.

Министерство здравоохранения Украины

Главный санитарный врач Игорь Кузин уточнил еще, что есть общая рекомендация, согласно которой не рекомендуется проводить тест на беременность для тех, кто обращается за плановой вакцинацией против коронавируса.

"То есть дополнительно тестироваться, как и влиять на других дополнительных лабораторных исследований, не надо", — добавил Игорь Кузин.

Министерство здравоохранения Украины

Реакция на вакцину у беременной

Единственный возможный риск, связанный с вакциной против коронавируса, который может наблюдаться, — это возможное повышение температуры, которая может быть опасной. По словам акушера-гинеколога Олеси Красий, побочные эффекты у беременных женщин, как и у небеременных, после вакцинации, могут быть следующими:

чувствительность, боль, повышение температуры, зуд или синяки в месте инъекции

общее плохое самочувствие

чувство усталости

озноб или лихорадка

головная боль

тошнота

боль в суставах или мышцах

Такие реакции, как уточнила врач Олеся Красий, может иметь более 10% людей после вакцин, например, Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech.

Побочные эффекты, которые имеют менее 10% вакцинированных, включают:

отек, покраснение или уплотнение в месте инъекции

лихорадка

рвота или диарея

гриппоподобные симптомы, такие как высокая температура, боль в горле, насморк, кашель и мороз

Аллергия, как объясняет она, вакцину встречается очень редко.

"На третий день после начала побочных симптомов надо обратиться к врачу, если они в дальнейшем беспокоят пациентку. Беременная женщина может безопасно употреблять парацетамол для уменьшения побочных эффектов вакцинации", — добавила акушер-гинеколог, генетик Олеся Красий.

Говоря о повышении температуры у беременных после прививки, акушер-гинеколог Светлана Соломенко отметила, что сбивать рекомендуется температуру 38 градусов и более. Впрочем, перед употреблением тех или иных жаропонижающих препаратов она советует проконсультироваться с врачом, который ведет конкретную беременность.

"Беременным можно использовать все то же, что и небеременным, но в зависимости от срока. Поэтому опять же лучше посоветоваться с врачом, который ведет беременность. Можно использовать любые ибупрофены к сроку беременности, и парацетамол. У беременных реакция на вакцинация преимущественно, как и у всех остальных. Это местная реакция — покраснение, отек, боль в руке, общая слабость, повышение температуры. Каких-то специфических осложнений у беременных нет", — сказала она.

Как насчет грудного вскармливания?



Ни одна вакцина против коронавируса не содержит живого вируса, поэтому она не изменяет ДНК и ребенок не может заразиться от нее вирусом. Как объясняет доктор медицинских наук, акушер-гинеколог из Южной Флориды Ларри Скотт Шпигельм, вакцина против COVID-19 вводится в мышцу руки, а для вакцин мРНК от Pfizer и Moderna это место, где она поглощается на клеточном уровне. Клетки мышцы поглощают мРНК, не входя в ядро ​​и не влияя на ДНК клеток.

"Вакцины поглощаются в той области, где они вводятся, они никогда на самом деле не попадают в репродуктивных органов в значительном количестве, которое может влиять или связываться с клетками в этих органах", — пояснил доктор медицинских наук.

Кроме того, предварительные данные указывают на то, что вертикального передачи самой вакцины нет, но есть антитела, которые обнаруживают в грудном молоке, что свидетельствует о передаче антител от матери к ребенку.

"Если у женщины в ответ на любую вакцинацию вырабатываются антитела к какому возбудителя они конечно же передаются ребенку через грудное молоко и это замечательно, поскольку это защищает ребенка от инфекции", — пояснила врач-инфекционист Екатерина Булавинова.

В частности, есть исследования, которое показало, что беременные женщины, которые вылечились от COVID-19, могут передавать свой иммунитет ребенку. Это же исследование показало, что у женщин, вакцинированных против COVID-19 является больше антител, чем у женщин, выздоровели от коронавируса.

В то же время другое исследование, проведенное Институциональной обзорной советом Калифорнийского университета в Сан-Франциско, не показало никаких частиц вакцины мРНК в грудном молоке после вакцинации матери против COVID-19.

В Минздраве отмечают, что никаких оговорок для вакцинированных матерей, которые кормят грудью, нет. Единственным предостережением, по словам заместителя главы Минздрава Игоря Кузина, является то, если женщина была вакцинированная векторной вакциной до начала беременности, то завершить курс надо мРНК.

"Если женщина кормит грудью, то для нее вакцинация должна проводиться по стандартным режимом без особенностей. То есть, здесь никаких проблем нет", — высказался главный санврач Украины Игорь Кузин.

Какие могут быть осложнения от COVID-19 у невакцинированных беременной?

Во время беременности в организме женщины происходит множество изменений, некоторые из которых могут повлиять на иммунную систему. У беременных женщин, в случае заражения, повышенный риск госпитализации, попадание в реанимацию и смерти.

Последние данные указывают на то, что пациентки с тяжелыми симптомами COVID-19, имеют больший риск осложнений во время и после беременности. По сравнению с бессимптомными пациентами, тяжелые роженицы имели больший риск кесарева сечения, преждевременных родов, гипертонических расстройств беременности и послеродового кровотечения.

Говоря о возможных рисках, в случае отказа от прививки, акушер-гинеколог, генетик Олеся Красий рассказала, что COVID-19 может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности. Именно поэтому, по ее словам, важно вакцинировать беременных от коронавируса.

"Риск тяжелого течения инфекции у беременных возрастает. Не в последнюю очередь потому, что в организме беременной женщины происходят изменения, подавляющие иммунный ответ против собственного ребенка (которая на 50% состоит из чужеродного генетического материала). Из-за давления матки на диафрагму во второй половине беременности, в сочетании с поражением легких, часто возникает при инфицировании COVID, ухудшаются дыхательные функции беременной, в 1,5 раза чаще требует интенсивного лечения и реанимационных мероприятий, по сравнению с небеременными женщинами", — уточнила врач.

В то же время, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова крайне смущена через ситуацией с вакцинацией рожениц. Она говорит, что сейчас беременные женщины поступают в перинатальных центров, рожают там с "ковидом", некоторые умирают, у некоторых умирают дети. И, по ее мнению, это неправильно, "поскольку беременная женщина должна быть вакцинированы на любом сроке беременности и защищена от коронавируса".

"В случае заражения серьезным, тяжелым коронавирусом, у них падает уровень кислорода в крови и в большинстве случаев они умирают от удушья в полной сознании. Потому что легкие поражаются двумя путями — либо прямым действием вируса COVID-19 или еще за счет тромбоза, который бывает не только в легких, но и в других органах и системах. Это очень страшная смерть и никому не пожелаешь такого страшного испытания... По моему мнению, если беременная женщина понимает все риски от "ковида" для себя, осознает, что она в группе риска, она должна быть привита против COVID-10 можно скорее", — рассказала она.

В свою очередь, акушер-гинеколог Янюта Саар добавила, что в тяжелых случаях течения коронавируса у беременной может быть и легочная недостаточность, и сердечно-сосудистая недостаточность, и тромбоэмболия, и респираторный дистресс-синдром.

"Если это тяжелое течение, это может быть и реанимация ... На сегодня уже есть достаточно опыта, и в Европе, и в США, в Израиле вакцинируют беременных. И вакцинация показана, особенно тем, которые имеют хронические заболевания, онкопатологией, работают в организованных коллективах, где есть риск заразиться", — отметила Янюта Саар.

Надо ли вакцинироваться беременным, если уже переболели COVID-19?

Акушер-гинеколог Светлана Соломенко объяснила, что беременным нужно вакцинироваться против коронавируса, даже при наличии антител после болезни. Поскольку, по ее словам, точных данных о продолжительности их хранения нет.

"Были собраны статистические данные и у некоторых людей не было сразу антител, в некоторых хранились и через полгода. Поэтому вакцинироваться можно независимо от того, сколько раз переболели. И даже не рекомендуют проверять наличие антител, так это нет соотношение между количеством антител, иммунитетом, насколько быстро заболеешь, когда они снизятся. Поэтому вакцинироваться надо в независимости от количества антител", — отметила она.

Также, по ее словам, беременным нужно вакцинироваться против коронавируса, поскольку они находятся в группе риска. У беременных большая вероятность протекания коронавируса в тяжелом состоянии с тяжелыми последствиями, которые могут быть и от пневмонии, у рожениц встречается значительно чаще.

"Если у беременной, которая заболела коронавирусом, присоединяется вторичная бактериальная инфекция, то, как и любая инфекция в организме женщины, она может привести к инфицированию ребенка, преждевременному разрыву околоплодных оболочек, преждевременным родам", — сказала акушер-гинеколог.

Кроме того, Светлана Соломенко уточнила, что коронавирус может дать осложнения и на организм ребенка — осложнения развития, проблемы с работой плаценты, ее отслойка.

"Если это будет тяжелая инфекция, будет много инфекционных агентов, плацента может не справиться со своей функцией. И все же будет сначала страдать плацента, а затем начнет страдать ребенок. Это может быть отслоение части плаценты, в результате чего ребенок будет получать меньше питания и хуже расти. это может нарушаться функция сосудов, так, плацента это сосудистыый орган, а "ковид" влияет на сосуды, элементы крови, и это приводит к тромбозам плаценты, плохого передачи кислорода к ребенку, питательных веществ, он начинает отставать от развития, идет ее задержка, она плохо развивается", — добавила она.

А Екатерина Булавинова уточняет, что в случае, если человек переболелом коронавирусом, он все равно должен быть вакцинированным. Как отметила врач-инфекционист, желательно не ждать дольше трех месяцев.

Таким образом, мировые сообщества единодушны в том, что вакцинироваться во время беременности нужно, прежде всего потому, что есть четкие данные, указывающие на, что COVID-19 во время беременности протекает с тяжелыми последствиями как для беременной, так и для плода, вызывая невынашивание беременности, преждевременные роды и множество других осложнений, тем самым увеличивая как материнскую, так и детскую смертность.

Вакцинация и менструальный цикл

В социальных сетях распространяются истории женщин, у которых вроде бы изменился менструальный цикл. Но, как объясняет научный журнал Scientific American со ссылкой на экспертов по репродуктивной и сексуальной биологии, вероятным косвенным фактором изменений является стресс. По словам Тары Ширазиан, доцента и гинеколога из Нью-Йоркского университета в Лангонь, получения новой вакцины уже является стрессом. А потому именно физиологические последствия напряжения и могут нарушить сроки менструации.

В начале августа EMA опубликовала отчет, в котором отмечается, что причинно-следственных связей между жалобами на нарушения менструального цикла и вакцинацией против COVID-19 не установлено. Отдельно MHRA не выявила связи между менструальными расстройствами и вакцинами против COVID-19.

В то же время, согласно результатам небольшого исследования, проведенного среди 177 пациентов с COVID-19, 28% девушек подверглись нарушения цикла.

Гинеколог Ольга Соломенко объяснила, что сама вакцина не может влиять на менструальную функцию в общем. Некоторые нарушения, которые встречаются после вакцинации, является общей реакцией на вакцинацию.

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"Это может быть от любой вакцинации, не чисто связано с вакцинацией против коронавируса... Сам вирус, который вызывает заболевание COVID, он обычно влияет на свертывающую систему и может привести, как к образованию тромбов, так и потом в кровотечений. обычно, у женщин, страдающих коронавирус, менструации более обильны на время заболевания или потом какой-то определенное время после заболевания могут быть", — сказала врач и добавила, что обычно, все восстанавливается у женщин самостоятельно.

В то же время гинеколог Янюта Саар говорит, что к врачу нужно обратиться, если менструальноподобные выделения превышают нормальное количество кровянистых выделений.

"Мы считаем количество тампонов и прокладок, и если нормальное количество превышена, тогда надо обращаться к врачу. И количество дней, если превышен, 3-7 дней, как обычно женщина привыкла к своим менструациям, если это не физиологично для нее, то надо обратиться к врачу", — уточнила гинеколог.

Относительно возможного нарушения менструального цикла после вакцинации, то Янюта Саар это объяснила так: "Внутренняя слизистая оболочка тела матки, эндометрий, имеет иммунные клетки — клетки внутреннего иммунитета, которые помогают нормальному функционированию эндометрия. После вакцинации слизистая оболочка под воздействием многих« химических сигналов», и она начинает конечно реагировать на эти «сигналы». и после прививки возможно более обильная менструация. Это физиологический процесс".

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В свою очередь, акушер-гинеколог Олеся Красий отмечает, что в случае возможных проблем после вакцинации, специальное лечение не требуется.

"Полноценный отдых и хорошее настроение — лучшее средство восстановления организма", — советует Олеся Красий.

Какие преимущества вакцинации?

Важно понимать, что пандемия продолжается и возможно, она будет еще долго и этот вирус может остаться на долгие годы. И надо понимать, что постоянно откладывать беременность невозможно, как и подвергать свою жизнь и жизнь ребенка риску. Как свидетельствуют данные ученых и мировых сообществ, вакцинироваться во время беременности нужно, прежде всего, потому, что COVID-19 во время беременности протекает с тяжелыми последствиями как для беременной, так и для плода, вызывая невынашивание беременности, преждевременные роды и множество других осложнений, тем самым увеличивая как материнскую, так и детскую смертность.

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"Если беременная женщина заболеет серьезный, тяжелый коронавирус, когда она становится кислородозависимой, в этот момент повернуть назад уже нельзя. И всегда ужасное ощущение для ее семьи, ее вовремя не отправила на вакцинацию. Представьте себе такую картину: лежит беременная женщина с тяжелым коронавируса, "на кислороде" в реанимации перинатального центра. Что чувствует ее семья, которая могла вовремя ее уговорить пойти на прививку, организовать ей процесс этой вакцинации?.." — объясняет врач-инфекционист Екатерина Булавинова.

В то же время, как показывает практика, тяжелые последствия большинства инфекционных заболеваний, и в частности COVID-19, можно предотвратить благодаря вакцинации, которая в свое время помогла взять под контроль ряд инфекций, в частности, оспу и полиомиелит.

"Мы все врачи рекомендуем вакцинацию против COVID-19. На сегодня это очень важно. Поскольку это очень тяжелая инфекция, которая может привести к летальному исходу. Во время беременности — это очень важно потому, что и мама, и ребенок могут быть в опасности, в случае заражения коронавируса. Тяжелые случаи могут привести к летальному исходу и для матери, и для ребенка. Перед планированием беременности нужно вакцинироваться. Вообще сегодня всем нужно вакцинироваться, чтобы у нас был коллективный иммунитет и мы смогли побороть эту инфекцию", — отметила врач, кандидат медицинских наук Янюта Саар Мустафаивна.

Министерство здравоохранения Украины

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В течение многих лет женщины регулярно и безопасно делали прививки до беременности и во время беременности. Единственное, врачи не рекомендуют делать во время беременности прививки живой вакциной, штамм ослабленного вируса (ни одна из вакцин против COVID-19 не содержит живого вируса).

Но вместе с естественным желанием людей уберечь свое здоровье, сохраняется скептицизм относительно вакцин, мифы и фейки. Большинство из которых распускает одна и та же группа людей — так называемые антивакцинаторы, которым нередко подыгрывают известные фигуры. К примеру, Наоми Вольф — автор феминистской книги "Миф о красоте", которая сейчас известна своими антивакцинаторскими взглядами, весной опубликовала ссылки на группу в Facebook, утверждая, что якобы "сотни женщин на этой странице пишут, что они кровотечение/свертывания крови после вакцинации ". Публикация Наоми привлекла внимание и мифы получили очередной толчок среди женской аудитории.

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Кроме того, еще одна американка Шерри Тенпенни, известная активистка против вакцин, которая была признана одной из 12 человек, которые распространяют большинство дезинформации о вакцинах в социальных сетях, также пропагандировала идею о том, что вакцины от коронавируса якобы вредят рождаемости. Женщина утверждала, что мол вакцины является частью заговора для депопуляции и уничтожения мира.

Еще одна противница вакцин, которая выступает за псевдонаучную альтернативную медицину, Кристиан Нортруп, акушер-гинекологи. Имея более 700 000 подписчиков в Facebook, Instagram и YouTube, Нортруп выступает за немедицинские роды, сомневается в действенности применения противозачаточных таблеток, и считает, что женщинам, чтобы восстановить здоровье, иногда достаточно просто изменить образ жизни, не прибегая к медицинской помощи. А недавно она выступила против вакцины от COVID-19, выплеснув очередную порцию бреда. После ряда инцидентов компании социальных сетей начали принимать определенные меры, чтобы обуздать дезинформацию на своих платформах, ж борьбы с фейк активно присоединились и Минздрав Украины.

Так, по словам главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина, Минздрав прицельно следит за количеством врачей семейной медицины, сколько в них деклараций, сколько вакцинированных среди тех, с кем был заключен декларацию, чтобы выявить "антивакцинаторов" среди медиков, которые могут без обоснованного объяснения отказывать пациентов от прививки.

"Если вы сталкиваетесь с необоснованным отказом от вакцинации или с определенными недостоверными данными, которые предоставляет врач, или он вообще отказывает от проведения прививки, я бы советовал все же искать другого врача и заключать декларацию с ним. Потому что, действительно такой врач он прежде всего, не использует принципы доказательной медицины и его методы лечения могут быть неэффективными или даже угрожающими для некоторых случаев", — отметил Кузин.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 2019. Больше информации о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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