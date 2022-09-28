"Влияние на здоровье и жизнь": эксперт описал судьбу Путина после применения ядерного оружия

В случае применения ядерного оружия военно-политическое руководство России не останется безнаказанным. Президента РФ Владимира Путина не порвут, однако будут задействованы какие-либо средства воздействия на его здоровье и даже жизнь.

Мировые дипломаты придумали средства, как уберечь мир, чтобы он не запустил механизм самоуничтожения в результате применения ядерного оружия.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Безнаказанным после этого российское военно-политическое руководство не уйдет. Потому что новый мировой порядок сейчас держится не на каких-то абстрактных результатах Ялтинских договоренностей образца 45-го года или еще чему-то, на таком негласном правиле – что ядерное оружие является оружием особого разрушения. Инструмент ядерной войны – это, прежде всего, клуб ядерных государств, это государства, которые готовы с одной стороны весь мир поставить на грань уничтожения, но и самими быть уничтоженными. Когда выдающиеся люди мировой дипломатии придумали, что нужно как-то ограничить распространение ядерного оружия и свободное его применение, они в буквальном смысле сохраняли мир, чтобы он не запустил механизм самоуничтожения", – рассказал эксперт.

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"Если моделировать гипотетическую ситуацию, когда кто-то захочет применить ядерное оружие, запустить механизм самоуничтожения в мире, этому никто не даст просто так разросться. Не буду сыпать громкими словами о том, что там Путина порвут и все, и ему там будут последние часы, но какие-то подходящие средства воздействия, в том числе на жизнь и здоровье, очевидно, будут", – убежден Киричевский.

Напомним, по оценкам Киричевского, жертв от ядерного тактического удара России может быть столько же, как в уничтоженном Мариуполе. По разным оценкам, в этом городе погибли от 20 до 50 тыс. местных жителей.

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